Un agente de la Guardia Civil en la localidad donde se produjo el robo. El Norte

Detienen al presunto autor de un robo con fuerza en un pueblo de Segovia

Sustrajo varias botellas de licores antiguos y ocasionó daños ocasionados tanto en los accesos como en el interior de la vivienda

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:43

La Guardia Civil de Segovia ha procedido a la detención de un hombre, de 33 años, de nacionalidad extranjera y residente en Segovia capital, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de El Sotillo, término municipal de La Lastrilla.

La investigación se inició tras la realización de una Inspección Técnico Ocular en el inmueble afectado, donde se constató la sustracción de varias botellas de licores antiguos, así como diversos daños ocasionados tanto en los accesos como en el interior de la vivienda.

Durante la inspección, se obtuvieron vestigios biológicos y físicos dejados por el autor en el lugar de los hechos, los cuales fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Segovia. Tras su análisis técnico, se logró la plena identificación del presunto autor del ilícito penal.

Por ello, el Equipo Roca de la Comandancia de Segovia llevó a cabo las actuaciones operativas que permitieron localizar y proceder a la detención del individuo en el mes de octubre de 2025. El detenido carecía de antecedentes penales. Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Segovia.

