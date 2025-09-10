El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nacho Casado, en su panadería en Prádena. El Norte

El despacho de Prádena que reparte pan en vez de hacerlo para «vivir mejor»

«La mentalidad es diferente; antes se vivía por trabajar y ahora, no», subraya Nacho Casado, que dejó sus planes para mantener el negocio que inició su abuelo

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:07

Nacho Casado dijo en la mayoría de edad que no quería la vida de sus antecesores, el negocio familiar que levantó su abuelo Saturnino en ... Prádena, llevando el pan a los pueblos de la comarca en mula. «Conlleva mucho sacrificio, es un jaleo muy grande... Yo lo veía por mi padre, que libraba solo tres días al año. Esto no es para mí». Con el tiempo ha encontrado la fórmula para mantener el despacho sin tener que levantarse a las tres de la mañana y no librar ni un solo festivo: recibe el pan de Boceguillas y el margen de la transacción es suficiente para vivir con dignidad. La tercera generación abandonó el horno, pero no el pan. «La mentalidad es diferente; antes se vivía por trabajar y ahora, no. Yo contrato una persona y me voy equis días. Y eso mis padres, que no han cerrado en su vida, no lo veían. La calidad de vida ha mejorado».

