Interior del palacio situado en San Miguel de Neguera tras el derrumbe. Eugenio Chicharro

Un derrumbe amenaza la pervivencia de un palacio nobiliario protegido del siglo XV

El palacio de los González de Sepúlveda, situado en el despoblado de San Miguel de Neguera, fue declarado BIC en 2022

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:40

El paso del tiempo ha hecho mella en el palacio de los González de Sepúlveda, situado en el despoblado de San Miguel de Neguera, perteneciente ... a Sebúlcor. El inmueble, considerado como uno de los edificios civiles más antiguos de la provincia de Segovia, cada vez está más cerca de firmar su desaparición definitiva después de permanecer durante más de cinco siglos en pie. Un derrumbe ocurrido en las últimas semanas ha provocado la caída completa de una de sus fachadas, que presentan un estado ruinoso desde hace décadas, lo que supone una amenaza para la supervivencia del edificio en el futuro. El palacio, mejor conocido en el entorno más inmediato como la Casa Grande, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022.

