Dos personas entran en una agencia que ofrece viajes del Imserso. Antonio Tanarro

La demanda de viajes del Imserso triplica ya la oferta de plazas disponibles

Los usuarios segovianos agotan en apenas 24 horas las práctica totalidad de opciones vacacionales en los destinos insulares

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:17

Las agencias de viajes ya tienen colgado en sus escaparates el cartel que anuncia el agotamiento de todas las plazas del programa de turismo Imserso, ... que promueve facilitar la organización y el disfrute de unos días de vacaciones en destinos de calidad a las personas mayores. El periodo de reservas concluyó antes de lo esperado para muchos usuarios interesados en hacer una escapada. Sin embargo, «es lo normal, lo que vemos todos los años; la gente está deseando viajar», subraya el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Segovia, Luis García-Patiño. A día de hoy, la provincia tiene el triple de personas acreditadas para participar en la iniciativa en relación a las opciones que salen disponibles al cabo del año.

