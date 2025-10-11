La demanda de viajes del Imserso triplica ya la oferta de plazas disponibles

Las agencias de viajes ya tienen colgado en sus escaparates el cartel que anuncia el agotamiento de todas las plazas del programa de turismo Imserso, ... que promueve facilitar la organización y el disfrute de unos días de vacaciones en destinos de calidad a las personas mayores. El periodo de reservas concluyó antes de lo esperado para muchos usuarios interesados en hacer una escapada. Sin embargo, «es lo normal, lo que vemos todos los años; la gente está deseando viajar», subraya el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Segovia, Luis García-Patiño. A día de hoy, la provincia tiene el triple de personas acreditadas para participar en la iniciativa en relación a las opciones que salen disponibles al cabo del año.

La comercialización de estos viajes en Segovia comenzó el miércoles para aquellos solicitantes preferentes, mientras que el segundo turno se abrió el jueves y se cerró este viernes. Fueron los días grandes del Imserso, lo que se reflejó en la actividad de las agencias. Algunas de ellas ampliaron sus horarios mientras que otras aplazaron citas para otros cometidos con el propósito de dedicarse en exclusiva al programa impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esto no evitó que se formasen largas colas desde primera hora de la mañana, ya que los interesados esperaban ansiosos su turno para reservar sus deseadas vacaciones.

23 agencias de viaje son los puntos autorizados que se reparten por la provincia para comercializar las plazas del Imserso.

Un total de 23 negocios se constituyeron como puntos de venta autorizados de los viajes del Imserso, los cuales se encuentran en su mayoría en Segovia capital, mientras que otros se reparten por el Real Sitio de San Ildefonso, Cuéllar, Cantalejo, Coca o La Lastrilla. Todos ellos han recibido la visita por parte de interesados en el programa turístico y la labor incansable de los profesionales ha permitido agotar todas las opciones existentes en apenas 48 horas, a lo largo del segundo turno. «Es lo normal, ya no nos extraña», asume García-Patiño. «Tiene muy buena aceptación porque son viajes a precios imbatibles y es lógico que la gente compita por ellos», subraya el portavoz del sector en la provincia.

Cada vez hay mayor demanda por los viajes del Imserso. «Es cierto que ya no ocurre lo que pasaba hace años, cuando la gente llegaba a pasar hasta cinco horas esperando a las puertas de la agencia», especifica. La diversificación de las plazas y destinos, así como la creación de un turno preferente para efectuar la solicitud, han servido para agilizar el proceso. Es una medida que llega a multitud de personas, lo que ha despertado interés e ilusión entre la población segoviana, de ahí que el número de acreditados ronde actualmente los 5.000.

5.000 personas hay acreditadas actualmente en Segovia para participar en los viajes que propone el programa turístico.

Del total de usuarios, hay un mínimo porcentaje que, por diversas cuestiones, deciden aplazar el viaje. «A otros no les interesa, no viajan o se saltan algún año», especifica García-Patiño. Esto supone un alivio, ya que «si todo el mundo que está apuntado solicitase plaza no había ni para la mitad». Las plazas se asignan a la provincia en función de la población y la cifra de interesados, por lo que ahora contabiliza aproximadamente unas 1.800. Y a pesar de ello, se quedan cortas. «Todos quieren lo mismo», apostilla.

Destinos insulares

El balance final del Imserso muchas veces tiene que ver directamente con los destinos ofrecidos. En esta ocasión, Segovia ha sido uno de los territorios más privilegiados, sobre todo en lo que respecta al turismo insular, que es el más demandado. «No nos podemos quejar porque en Canarias han salido Gran Canaria, La Palma y Tenerife, a la vez que en Baleares hemos tenido Palma de Mallorca e Ibiza, teniendo esta última un gran éxito», relata García-Patiño.

No hay muchas ofertas que permitan disfrutar de las islas por un precio tan económico como el que ofrece este programa gubernamental. Por este motivo, no sorprende que estos destinos hayan «arrasado» completamente. «Sucedió lo mismo el año pasado y esta vez casi no ha llegado nada al segundo turno, lo que significa que quienes tenían la carta preferente han pedido viajar a las islas», explica el profesional segoviano.

464 euros es el coste de la estancia más cara, que se contempla diez días de vacaciones en las islas Canarias con pensión completa y transporte incluido.

A diferencia de anteriores ediciones, en el Imserso 2025 ha habido menos destinos y salidas para poder elegir. «Está muy recortado, lo que entiendo que es porque esas opciones tendrán más plazas en comparación con otros años», subraya. Aun así, las fechas que hay previstas son «muy aceptables». Los segovianos huyen de las vacaciones en enero o febrero: «En esos meses no quieren moverse», indica. Afortunadamente, el catálogo se ha ampliado en gran medida en primavera, con muchos viajes organizados en abril, mayo o junio. «Nunca antes había visto una salida de plazas tan masiva en esta época», asevera el portavoz del sector de viajes,

Quienes opten por volar a las islas justo antes del verano para disfrutar de una estancia de diez días podrán hacerlo por el módico precio de 353 euros, si es Baleares; o 464 euros, si es Canarias. La cuantía se reduce en gran medida si se trata de otras zonas costeras en la Península, donde el desembolso es de 309 euros; y también opciones más económicas si el viajero tiene interés por hacer turismo de naturaleza o circuitos de carácter cultural en capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla.

El éxito del que presume esta propuesta es tan solo un signo de la buena salud de la que goza el gremio en Segovia. «Lo hemos notado desde la pandemia, no sabemos si es debido a que la gente quiere aprovechar por si vuelve a pasar algo o por otro motivo, pero en los últimos tiempos ha habido una explosión de viajes», remarca García-Patiño. Ejemplifica con la semana actual, a punto de llegar al ecuador del otoño, donde la demanda es tan elevada que «parece que estamos en plena temporada alta», concluye.