Defensa compromete 50 millones para la Base Mixta de Segovia, que tiene más de 200 trabajadores Mecánicos del Ejército de Jordania se forman en la Base Mixta el pasado noviembre. / El Norte Margarita Robles confirma a Virginia Barcones que se destinarán 18 millones de euros a tareas de mantenimiento de sistemas acorazados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que su departamento invertirá unos 50 millones de euros en los próximos cuatro años en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 2 (PCMASA) de Segovia, conocido popularmente como Base Mixta. Robles explicó que el Ejército de Tierra está inmerso en un proceso de revisión de su estructura para optimizar las funciones de sus órganos logísticos centrales, incluido el PCMASA, para alcanzar una mayor eficiencia a medio y largo plazo.

Margarita Robles recordó que, sin haberse alcanzado aún conclusiones definitivas, se puede hacer una estimación de gasto mínimo del Ministerio de Defensa que rondaría los 50 millones de euros, de los que unos 18 millones de euros irían destinados a costes de inversión en tareas de mantenimiento de las familias de Sistemas Acorazados, informa Ical. De esta manera, señalan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, «se disipa cualquier interpretación de que el Ministerio de Defensa tenga intención de realizar ningún tipo de reestructuración o recorte de funcionalidad en las instalaciones segovianas».

El futuro del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 2, que realiza las grandes reparaciones o reconstrucciones de los sistemas acorazados y blindados del Ejército español y en la que trabajan algo más de doscientas personas, de las que aproximadamente la mitad son personal civil, dio lugar a un cruce de acusaciones entre Partido Popular y PSOE. En diciembre de 2017, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó, con el voto en contra del PP, la proposición no de ley presentada por el grupo socialista y defendida por el diputado Juan Luis Gordo, para modernizar y dotar de un plan de viabilidad a este centro. Casi a la par, el Senado aprobó, con las abstenciones de PNV y PSOE, una moción presentada por los parlamentarios del PP de Segovia para instar al Gobierno a poner en marcha, a través de la oferta pública de empleo, las medidas correspondientes para atender las necesidades del personal civil de la Base Mixta para lograr el mejor rendimiento.

En esta 'fábrica', situada en pleno casco urbano de Segovia, trabajan ópticos, mecánicos, chapistas, ingenieros fundamentalmente de automoción y de armamento, aunque también economistas y cuatro trabajadores de Apadefim, que se encargan del lavado a presión de las diferentes piezas de los vehículos cuando se desmontan por completo. El parque se ubica en la avenida de la Constitución desde 1802, cuando se creó la Maestranza del 5º Departamento de Artillería para satisfacer las necesidades de los alumnos de la Academia de Artillería, que necesitaban armas y cañones para sus prácticas sobre el terreno. Desde entonces ha recibido diversos nombres, entre ellos el de Parque Central de Artillería, Escuela de Automovilismo o el de Base Mixta de Carros de Combate y Tractores que recibió tras la Guerra Civil, en 1942, y que conservó hasta 1975. Con posterioridad, fue denominada Parque y Talleres de Vehículos Automóviles nº 2 y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2 entre 1987 y 1998, año en el que adquirió su actual denominación.

A pesar de las reclamaciones que los ciudadanos han hecho en varias ocasiones, por la ocupación de la base militar de siete hectáreas de terreno en una zona próxima al centro de la ciudad, el jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados, el coronel Luis Segura Rius, viene insistiendo en que nunca ha tenido ningún problema y que siente que es una empresa muy querida por los segovianos. «Está céntrico, pero bien situado y sus accesos no interfieren al buen funcionamiento de la ciudad, no llegamos nunca con los vehículos al campus María Zambrano de la Universidad. Es un centro que mira al campo de maniobras y tiro de Matabueyes y las salidas hasta Segovia desde Madrid o Valladolid están muy bien situadas por lo que no incordia a la ciudad», señaló hace unos meses. Esto, sumado a la dificultades y costes que entrañaría el cambio de ubicación hacen que Defensa nunca se haya planteado su traslado.

Modernización

En julio de 2017, se incorporó una impresora en tres dimensiones que permite la fabricación de piezas plásticas de difícil obtención, como pueden ser las que incorporan las gafas de visión nocturna del vehículo Centauro. Además de ahorrar mucho tiempo, porque en lugar de pedir determinadas piezas a Estados Unidos, los propios ingenieros del parque las diseñarán en función de las necesidades, es un proceso que permite guardar en un archivo informático el diseño y utilizarlo en futuras ocasiones tantas veces como sea necesario. También se implantó la metodología japonesa 'lean', que busca el orden y la eficacia apartando al trabajador de todo aquello que le pueda distraer del objetivo principal y desechando el material obsoleto que no sirva que solo entorpezca y que ocupe espacio. El de Segovia es el único centro de toda España que se ocupa de determinadas armas de artillería como los vehículos de Transporte Oruga Acorazado (TOA) y del obús autopropulsado ATP M-109, ambos de procedencia americana, además, del Transporte Oruga de Montaña (TOM) y el Centauro, que se producen en Europa.

El Ejército español no puede permitirse adquirir este tipo de vehículos especializados con frecuencia, por lo que esta unidad se encarga no solo de su reparación y mantenimiento sino también de su transformación en diferentes prototipos para adaptarlos a los requerimientos de las brigadas.

Es el caso del Transporte Oruga Acorazado, que antes servía fundamentalmente para transporte de personal. Este centro pionero a nivel nacional está realizando su reacondicionamiento para emplearlo en la carga táctica.