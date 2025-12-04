Decenas de ciudadanos juran bandera en la Academia de Artillería

El Norte Segovia Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

La Academia de Artillería de Segovia celebró este jueves una Jura de Bandera para personal civil con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los artilleros. Decenas de ciudadanos participaron en el acto para expresar su compromiso con la defensa de España ante su principal símbolo, la bandera, mediante el juramento o promesa de guardar la Constitución, mantener lealtad al Rey y, si fuera preciso, entregar la vida en defensa del país.

La ceremonia estuvo presidida por el teniente general Manuel Busquier Sáez, Inspector General del Ejército y representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. La incesante lluvia obligó a trasladar el desarrollo del acto al Patio de Orden de la Academia, donde se desarrolló la parada militar.

Durante el acto castrense se impusieron condecoraciones a personal militar y civil del centro y se entregaron los nombramientos de 'Artilleros de Honor', una distinción con la que la Academia reconoce la difusión de sus fines y actividades. Este año fueron designados el coronel de Infantería José Ramón Lago Espejo Saavedra, destinado en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar; la brigada de Administración Lorena Rodríguez, destinada en la Academia; y la trabajadora civil Mercedes Calderón.

El homenaje a los caídos por España y la entonación del himno de los artilleros pusieron el cierre a una jornada marcada por la participación ciudadana. La formación estuvo mandada por el teniente coronel Galindo y contó con estandarte, escuadra de batidores y una unidad de alumnos con alféreces alumnos de la escala de oficiales y sargentos alumnos de la escala de suboficiales. El acto se enmarca en las actividades organizadas por la Academia para la celebración de su patrona.

