Los artilleros coronan el Acueducto por Santa Bárbara: así es la tradición de la bandera

Así fue la colocación de la bandera en la Virgen del Acueducto de Segovia en la noche de este martes.

César Blanco Elipe Segovia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

La bandera de España envuelve ya la imagen de la Virgen apostada en lo alto del Acueducto de Segovia. Con vítores, aplausos y sus dosis estruendosas y humeantes de pólvora, los alumnos de la Academia de Artillería han seguido la tradición en una noche invernal en la que el aguanieve comenzó a arreciar justo cuando los encargados de subir la insignia hasta la hornacina donde se encuentra la escultura de Nuestra Señora, abrigada y protegida por el granito del monumento. Desde este martes, la familia del Arma celebra y honra así a su patrona, Santa Bárbara, en la ciudad que presume de contar con el centro de formación militar más antiguo del mundo.

Con una historia que se remonta a tiempos de Carlos III, cuando surgió el Real Colegio de Artillería fundado por el Conde de Gazola en el Alcázar en 1764, y con tantas y tantas promociones de oficiales y suboficiales que han recibido su instrucción en Segovia, no es de extrañar el arraigo y el acervo que inspiran toda una suerte de tradiciones y liturgias con las que los artilleros rinden honores y conmemoran la festividad de su patrona cada vez que el calendario voltea el 4 de diciembre.

Uno de esos ritos que pasan de promoción en promoción consiste en que en las fechas previas a la celebración coloquen la bandera de España alrededor de la Virgen del Acueducto. En la insignia nacional, que unas semanas antes les fue entregada a los artilleros por el alcalde de Segovia, José Mazarías, van inscritos los números de las promociones de oficiales y suboficiales que desarrollan su formación en la Academia de San Francisco. En esta ocasión se trata de la 314º de oficiales y de la 51 de suboficiales.

En torno a las 23:10 horas de la noche de este martes, un camión del Parque de Bomberos era recibido con alborozo a los pies del Acueducto por los alumnos cadetes que aguardaban su llegada en una noche gélida, pero que ellos se encargaron de caldear con sus cánticos, sus ovaciones y ánimos a los compañeros que iban a hacer cumbre en el bimilenario monumento. Los números uno de cada promoción, alférez alumno Cristóbal por parte de los oficiales y alumno sargento Quintero, por los suboficiales.

Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento encajaron el camión entre dos pilares, sin tocar el patrimonio santo y seña del patrimonio universal de la ciudad. Prepararon la escala y los artilleros y bomberos se conjuraron en el cubículo que empezó a desplegarse y a alzarse hasta la hornacina donde aguardaba la Virgen la tradicional visita para honrar a Santa Bárbara. Una vez alcanzaron la imagen, a unos 28 metros de altura, comenzó el cuidadoso trabajo de anclar la insignia nacional y rodear con ella la talla, sujetarla bien para que las rachas de viento no tiren de ella hasta el punto de dañarla. Estuvieron cerca de un cuarto de hora hasta que comprobaron que lucía bien y además estaba adecuadamente trabada.

Abajo, mientras tanto, seguía el jolgorio pendiente de las maniobras en lo alto del Acueducto. Culminada la misión, la escala del camión de Bomberos empezó a descender y replegarse. Una vez en suelo firme, el estallido de júbilo de los alumnos de la Academia de Artillería, con abrazos y entonando con fuerza el himno del Arma, entre el encendido de algunas bengalas con los colores rojo y negro humeando y dejando un aroma a pólvora conformado por algunos petardos que retumbaron mientras pedían «¡permiso hasta diana!»

