Un cuellarano recopila en un libro los hábitos saludables existentes en el pasado

A pesar de los avances de la medicina y la ciencia, el número de enfermedades crónicas no transmisibles sigue en aumento en la sociedad. Esta ... es una de las cuestiones que llevó al cuellarano Jesús Ángel Hernansanz Santos, conocido como 'Chuchete', a investigar y profundizar en cuestiones de salud. Su labor se ha plasmado ahora en el libro 'Viviendo con sabiduría. El legado de nuestros ancestros', presentado este fin de semana en la sala cultural Alfonsa de la Torre de Cuéllar

El público completo el aforo, interesado en conocer cómo afrontar el futuro con salud. El acto estuvo guiado por Víctor Ortega, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y graduado en Fisioterapia. Por su parte el autor de este municipio de la provincia de Segovia, que estuvo arropado por familiares y amigos, aseguró que se lanzó a escribir el libro por sus allegados, a quienes siempre ha animado a cuidarse. «Si escribo un libro, a lo mejor sí lo leen y les entra un poquito el mensaje», aseguró Hernansanz.

El cuellarano remarcó que la prevención es crucial. Y no solo como 'cortafuegos', para evitar la enfermedad, sino también para tener calidad de vida, funcionalidad y no depender de terceras personas. «Para levantarte con energía para comerte el mundo». Todo ello se consigue, según el autor, a través de los hábitos diarios. «Muchas personas subestiman su poder y solemos achacar lo que nos pasa a la genética, y en la inmensa mayoría de los casos no es cierto», relató.

Para Ortega, el libro se centra en buena medida en la «salutogénesis», un término que hace referencia a la necesidad de dedicar tiempo y recursos a entender la salud, lo que va antes de que se produzca la enfermedad, y no solamente intentar entender la enfermedad. «Creo que es una parte muy importante de la salud. Esta obra es un tributo a esta palabra», consideró.

MÁS INFORMACIÓN El espíritu nómada protagoniza el compendio de viajes de un cuellarano

En el libro se habla, entre otras cuestiones, de las enfermedades crónicas no transmisibles, las que nadie quiere padecer. «Todos queremos tener una vida con salud y muchas veces nuestros hábitos no están encaminados a ella», remarcó Hernansanz, apuntando algunos datos, como que la incidencia de cáncer en España en el año 1980 era de 40.000 personas y en 2050 se estima que afectará a 350.000. «Y nuestros genes siguen siendo los mismos, en los últimos miles de año nuestra genética no ha cambiado, pero estamos llevando un estilo de vida muy distinto al de nuestros antepasados». Hizo referencia a factores determinantes, como el ambiente en el que vivimos.

Uno de los objetivos del trabajo es que los lectores tomen conciencia de qué efectos tienen las decisiones que toman, ya sea por desconocimiento o por desinterés, y ofrece pautas más allá de la alimentación y el entrenamiento. En este sentido, analiza el impacto del movimiento, estrés, sol, descanso y sueño, placer y dopamina, alcohol y tabaco e incluso la infancia. Hernansanz insiste en que se puede aprender cómo vivir acorde a lo que nuestra fisiología demanda y destaca que casi todas las herramientas y hábitos que hay que implementar para ello son gratuitos. Es el caso de rebajar el consumo de alimentos ultraprocesados.

El libro, que se divide en ocho capítulos y que cuenta con más de 500 páginas, se puede adquirir ya en librerías y establecimientos de Cuéllar e Íscar, localidad vallisoletana donde tendrá lugar la próxima presentación.