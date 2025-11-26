El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camiones de bomberos de la Diputación de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Cuéllar estudia demandar a la Diputación por el cobro de la tasa de bomberos

Aunque el 1 de enero se pondrán en marcha dos nuevos parques provinciales, el Ayuntamiento insiste en que no garantizan los tiempos de respuesta obligatorios en la villa

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuéllar, integrado por PSOE e Izquierda Unida, ha registrado ya una moción conjunta para solicitar la retirada ... de la nueva ordenanza provincial que regula la tasa por la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). La iniciativa se debatirá en el pleno ordinario de noviembre y, además, reclamará que el Consistorio presente alegaciones y estudie personarse en un recurso contencioso-administrativo, al considerar que la ordenanza, a su juicio, «es injusta y carece de una base legal adecuada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  6. 6

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  7. 7

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  8. 8 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  9. 9

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  10. 10 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuéllar estudia demandar a la Diputación por el cobro de la tasa de bomberos

Cuéllar estudia demandar a la Diputación por el cobro de la tasa de bomberos