Cuéllar estudia demandar a la Diputación por el cobro de la tasa de bomberos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuéllar, integrado por PSOE e Izquierda Unida, ha registrado ya una moción conjunta para solicitar la retirada ... de la nueva ordenanza provincial que regula la tasa por la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). La iniciativa se debatirá en el pleno ordinario de noviembre y, además, reclamará que el Consistorio presente alegaciones y estudie personarse en un recurso contencioso-administrativo, al considerar que la ordenanza, a su juicio, «es injusta y carece de una base legal adecuada».

La Diputación de Segovia aprobó el 30 de octubre la creación de una cuota fija de cinco euros por habitante, que se girará directamente a los ayuntamientos. Para PSOE e IU, el planteamiento es erróneo porque «considera a los ayuntamientos como sujetos pasivos del servicio», cuando entienden que quien debería asumir el coste son los verdaderos usuarios: propietarios, inquilinos, empresas o aseguradoras vinculadas a los bienes siniestrados.

En el caso de Cuéllar, la aplicación de la tasa supondría un pago de más de 47.000 euros anuales a partir de 2026, una cantidad que, según el alcalde, Carlos Fraile, y la concejala Lucía Arranz, «se dejará de invertir en otros servicios». Ambos portavoces añaden que cobrar a los consistorios por este concepto no es habitual y citan que diputaciones como Valladolid, Palencia, León o Burgos no lo repercuten de este modo.

PSOE e IU recuerdan, además, que la normativa estatal obliga a las diputaciones a prestar este servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo, sostienen que la tasa se justifica con la puesta en marcha de dos parques provinciales, en Palazuelos y Boceguillas, que en el caso de Cuéllar no asegurarían los tiempos de respuesta al encontrarse a unos 67 y 70 kilómetros, respectivamente. Por ello, la villa seguiría dependiendo de los convenios con la Diputación de Valladolid y del servicio de bomberos voluntarios de la Comunidad de Villa y Tierra, como hasta ahora, y aun así asumiría la nueva tasa.

La moción también cuestiona que la Diputación haya optado por una «tarifa plana injustificada», en lugar de calcular los costes con criterios objetivos, como el tiempo de intervención, el número de efectivos, el material empleado o los kilómetros recorridos.

Voluntarios

En lo que va de 2025, el servicio de bomberos voluntarios -con medios materiales de la Comunidad de Villa y Tierra y medios humanos del Ayuntamiento- ha realizado ya 40 intervenciones. Esta actividad, unida a la población y al tejido industrial de la zona, refuerza, según el equipo de gobierno, la necesidad de contar con un parque profesional.

Por ello, PSOE e IU vuelven a reclamar a la Diputación la construcción de un parque de bomberos profesionales en Cuéllar para el que el Ayuntamiento ofrece de manera gratuita una parcela municipal. A su juicio, «es un despropósito» que la Diputación de Valladolid tenga que seguir prestando el servicio en casi cien núcleos de la provincia, incluido Cuéllar, mientras se activan nuevos parques.