Cuéllar avanza en la creación de un carril peatonal en la antigua carretera de Segovia

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa avanzando en la construcción y señalización de un carril peatonal que ocupará parte de la antigua carretera de Segovia, en ... concreto en el tramo que transcurre entre el final del polígono industrial Malriega y la zona que se encuentra entre las naves avícolas y el restaurante que se ubican en esa vía.

Y lo ha hecho con la licitación de las obras, por un importe de 137.545,36 euros, a los que hay que sumar el proyecto y las direcciones de obras, lo que supone que se invertirán más de 150.000 euros en la adaptación y pavimentación de esta zona para la creación del carril, que convivirá con la calzada existente, la cual seguirá albergando el tránsito de coches en ambos sentidos.

El concejal de Tráfico, Tomás Marcos, detalló que se ha optado por la realización de esta obra el continuo paso de personas y la asiduidad de utilizar la vía como zona de paseo, en una carretera que, aunque es secundaria, cuenta con gran número de tráfico, por lo que se ha optado por preservar la seguridad de las personas que transitan por el lugar.

Durante los estudios previos, incluso se tuvo en cuenta la posibilidad de eliminar un sentido de circulación de la carretera, pero se ha visto inviable, por lo que finalmente confluirán tanto los vehículos en doble sentido como los peatones, si bien está previsto tomar medidas respecto a los vehículos pesados, «que son bastantes, y les vamos a tener que invitar a ir por otros sitios».

Otro de los problemas que aparecen en esta carretera secundaria, que transcurre paralela a la autovía A-601, es la anchura, pues en la primera zona partiendo desde Cuéllar, esta es de diez metros, por lo que permitirá la coexistencia de los vehículos y el carril peatonal, mientras que tras la finalización del núcleo urbano, la calzada se reduce hasta una anchura media de 6,70 metros, por lo que habrá que utilizar el arcén de la carretera y parte de la cuneta en algunos tramos. El vial peatonal se extendería hasta poco después de la nave avícola, donde existe un camino que se desvía hacia la derecha, por donde se pretende desviar a los peatones que realizan este trayecto, que tiene habitualmente su conclusión en el río Cega. Así se evitaría seguir por la vía y la rotonda de salida de la autovía.

En este punto ha surgido un problema, puesto que los terrenos necesarios para esta ampliación del vial no son municipales, sino de la Junta de Castilla y León, por lo que se han mantenido conversaciones con el Servicio Territorial de Movilidad, que cederá al Ayuntamiento la titularidad de este espacio para poder llevar a cabo la obra.

Intervenciones

Para llevar a cabo esta obra, en el segundo tramo se aplicará una capa de rodadura cuya base está compuesta por zahorra, y la terminación se realizará con pavimento urbano de resina, que se extenderá por todo el carril, también en su primer tramo. La superficie de actuación final es de 2.224 metros cuadrados, para la creación de un carril peatonal de dos metros que se desarrollará paralelo a los carriles de tránsito rodado y que incluirá una delimitación especial para garantizar la seguridad con la instalación de elementos de plástico en el suelo.

También se realizarán marcas viales con pintura especial para delimitar bien los diferentes usos en todo el vial afectado, así como en el carril peatonal; se mejorará la calzada para corregir baches y grietas; se incluirán señalética y elementos reductores de la velocidad para mayor seguridad; y se intervendrá en las tapas de las instalaciones que se vean afectadas por la creación del carril y se crearán pasa tubos en previsión.

La intervención se enmarca dentro de los objetivos de la corporación municipal de fomentar la práctica deportiva y la movilidad sostenible, y tendrá un plazo de ejecución de dos meses, si bien, debido a que la climatología prevista no aconseja la pavimentación, es posible que la obra se posponga hasta principios del 2026, aunque seguramente quedará adjudicada el próximo mes de noviembre.

Dentro de los criterios de evaluación, la mayor puntuación se le otorgará a aquella empresa que se comprometa a la ejecución de hasta tres reductores de velocidad tipo 'lomo de asno', que se sumarán a los tres que ya se incluyen en el proyecto, lo que redundará en la seguridad de los peatones que transite en la zona. También se valorará el aumento en el plazo de garantía y la oferta económica.