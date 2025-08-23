Cuatro heridos tras volcar un coche en la N-110 a la altura de Cerezo de Arriba Fueron trasladados al centro de salud de Riaza

Sábado, 23 de agosto 2025

Cuatro personas resultaron heridas este viernes por la tarde en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 125 de la carretera N-110, en el término municipal de Cerezo de Arriba, en el nordeste de la provincia de Segovia. El siniestro se produjo en torno a las 18:30 horas, cuando un turismo volcó en la vía por causas que aún se investigan.

Según los primeros datos aportados por el Centro de Emergencias 112 Castilla y León, los ocupantes del vehículo pudieron salir por sus propios medios, aunque al menos tres de ellos presentaban lesiones que requerían asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos sanitarios de Sacyl, que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Riaza.

Tras la atención inicial en el lugar del suceso, los facultativos confirmaron que eran cuatro las personas heridas: una mujer de 20 años y tres varones de 55, 53 y 16. Todos ellos fueron trasladados al centro de salud de Riaza para una valoración más completa de su estado.