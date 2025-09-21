El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una maestra con sus alumnos en la Cooperativa Alcázar de Segovia en el regreso a las aulas. E. N.

CSIF recaba apoyos para implantar la enfermería escolar en 140 centros de Segovia

La Central Sindical Independiente de Funcionarios lanza una campaña de recogida de firmas que llevará a las Cortes de Castilla y León

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:42

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) promueve una campaña de recogida de firmas para propulsar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar ... en las Cortes de Castilla y León. La organización ha presentado esa iniciativa legislativa popular en Segovia, donde sus responsables calculan que, de salir adelante, se traduciría en la incorporación de esta figura en unos 140 centros docentes. Un profesional por cada entidad. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente provincial, José María Guerro. La implantación representaría «un paso de gigante» en los cuidados de la salud de toda la comunidad escolar en general, y en particular de los alumnos a través del aprendizaje de hábitos sanos y saludables, subraya el responsable segoviano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  2. 2

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  3. 3

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  4. 4

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  5. 5

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  6. 6 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  7. 7

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  8. 8

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  9. 9 El nuevo casco de Iván Romeo que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro
  10. 10

    El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla CSIF recaba apoyos para implantar la enfermería escolar en 140 centros de Segovia

CSIF recaba apoyos para implantar la enfermería escolar en 140 centros de Segovia