CSIF recaba apoyos para implantar la enfermería escolar en 140 centros de Segovia

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) promueve una campaña de recogida de firmas para propulsar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar ... en las Cortes de Castilla y León. La organización ha presentado esa iniciativa legislativa popular en Segovia, donde sus responsables calculan que, de salir adelante, se traduciría en la incorporación de esta figura en unos 140 centros docentes. Un profesional por cada entidad. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente provincial, José María Guerro. La implantación representaría «un paso de gigante» en los cuidados de la salud de toda la comunidad escolar en general, y en particular de los alumnos a través del aprendizaje de hábitos sanos y saludables, subraya el responsable segoviano.

A lo largo de diecinueve fechas durante los próximos seis meses, CSIF va a salir a las calles con una carpa en la que los ciudadanos que lo deseen podrán contribuir a sumar fuerzas a la causa a través de sus apoyos rubricados en las hojas que recopilan las adhesiones recabadas.

El presidente en Castilla y León de la central independiente, Benjamín Castro, ha destacado la fórmula de la participación popular para que la propuesta sea atendida por la Junta. Para el dirigente sindical, se trata de una iniciativa «deseosa», que también se ve respaldada por otras entidades como los colegios de enfermería como el de Segovia.

El 0,48% del presupuesto regional

A grandes rasgos, la intención que defiende CSIF con esta campaña es la de que haya una enfermera o enfermero escolar en todos los centros educativos de la comunidad autónoma desde los primeros ciclos hasta alcanzar la edad universitaria. Castro justifica su aplicación en que, en la actualidad, «los docentes están soportando» una responsabilidad «para la que no están formados». El hecho de velar por la salud de los menores en las escuelas, colegios e institutos debe estar encomendado a la figura que promueve la organización sindical a través de la iniciativa lanzada, la cual contaría con la preparación y la cualificación profesional necesarias.

Para los representantes de la central de funcionarios el problema de la aprobación de la ley no ha de ser económico. El presidente de CSIF en Segovia explica que su instauración y desarrollo costaría en torno a las 67 millones de euros al año, que supone el 0,48% del presupuesto global de la Junta. «No pone en jaque el equilibrio financiero», apostilla por su parte Benjamín Castro, quien arguye que hay estudios que indican que por cada euro de inversión en este ámbito, el ahorro que gana la sanidad pública es del 110%.

La recogida de firmas acaba de empezar. El pistoletazo de salida de la campaña fue hace menos de dos semanas en la comunidad autónoma. Este miércoles, el presidente en Castilla y León de la Central Sindical Independiente de Funcionarios cifraba en unos 15.500 los respaldos cosechados en este tiempo en las mesas distribuidas en diferentes ciudades. En Segovia, en una semana y media, se han recabado más de 3.000 adhesiones.