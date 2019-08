Los contratos del sector servicios acercan la cifra de parados a la barrera de los 6.000 Un camarero atiende a turistas en una terraza de la Plaza Mayor de Segovia. / A. de Torre El desempleo baja en Segovia en julio con el empleo estacional y la afiliación sube en 1.808 personas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 2 agosto 2019, 23:01

El descenso del número de desempleados en la provincia de Segovia era una previsión certera, dado que los meses estivales son propicios a la contratación estacional, en especial en el sector servicios y en el ámbito de hostelería y turismo. Los registros han confirmado esta previsión, con 179 personas menos en situación de paro, cifra absoluta que supone un 2,87% de descenso en términos relativos. Así, la cifra de desempleados de la provincia va bajando hacia la barrera de los 6.000, pues este último descenso registrado en julio la sitúa en 6.050 personas inscritas como demandantes de empleo. Y la hostelería y los servicios son los que más han contribuido a este resultado. No obstante, la visión positiva tiene matices. Para la Federación Empresarial Segoviana (Fes) la estadística «confirma las buenas expectativas que se manejaban para el periodo estival», y la patronal destaca el «importante» impulso del sector servicios. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, muestran en su análisis un menor optimismo porque consideran insuficiente la creación de empleo y subrayan la temporalidad y precariedad de los contratos, al tiempo que señalan que continúa el éxodo de trabajadores a otros lugares en busca de las oportunidades de empleo que aquí no encuentran.

Este descenso del 2,87% del paro en el mes de julio en Segovia es en porcentaje el tercero más importante de la comunidad de Castilla y León, donde solo aumenta el número de desempleados en la provincia de Valladolid, que registra 536 personas más en paro con un aumento del 1,87%.

Los 179 desempleados menos de Segovia suponen, si fuera equivalente, a la contratación de seis personas cada día, aunque en realidad significa que seis personas salieron cada jornada de julio de las listas que confecciona el Ministerio de Trabajo. El descenso da continuidad a la disminución del desempleo que ya se registró en junio y mantiene casi la misma proporción de parados por sexos: en la provincia de Segovia hay en el comienzo de agosto 2.413 hombres en paro (120 menos que un mes antes) y 3.637 mujeres (59 menos); por tanto, la cifra de mujeres desempleadas es superior en 1.224 a la de hombres, y el porcentajes muy elocuente: seis de cada diez personas en paro son mujeres (el 60,1%) frente al 39,9% que suman los hombres.

Un 10%, menores de 25 años

De todos ellos, el colectivo de menores de 25 años supone casi un 10% del total, pues lo integran 511 jóvenes, y son 5.539 los que tienen por encima de esa edad; la variación mensual en este grupo de jóvenes es de solo diez personas menos, y la interanual ha decrecido en 61, si bien en términos absolutos esta disminución desde hace un año representa un 10,66%. Por contra, es en el colectivo de más de 25 años donde más disminuyó el paro, en 169 personas en el último mes y en 224 desde julio de 2018, con un porcentaje negativo en cómputo interanual del 3,89%.

Así, la variación interanual del paro en Segovia es de 285 personas, un 4,50% menos que a finales de julio del año pasado. Y el dato mensual, el descenso del número de parados en 179 inscritos que supone un 2,87% menos que en junio, es para la patronal «un buen dato porque además el descenso es sensiblemente superior a las medias regional (-0,95%) y sobre todo nacional (-0,14%)».

De hecho, aunque la mayor disminución absoluta del paro en la comunidad la ha registrado la provincia de León, con 549 personas menos, Segovia es la tercera provincia de la región donde más baja el desempleo, por detrás de Zamora (con un descenso del 5,55%) y Ávila (donde la disminución relativa ha sido del 2,99%).

Destaca la Federación Empresarial Segoviana que el análisis por sectores «es muy significativo porque el factor coyuntural se observa claramente en el descenso del paro producido en Servicios», con 103 menos, y añade que, como en junio, a este descenso del paro han contribuido el resto de sectores, Construcción (-47), Agricultura (-25) e Industria (-13). Pero, aunque sea muy poco, crece el colectivo de personas sin empleo anterior: ha aumentado en el último mes en nueve y ya suman 561, en contrasta con la disminución de este colectivo (cabe suponer que integrado por jóvenes) en el conjunto de Castilla y León.

Los sindicatos advierten de que «turismo y hostelería no son capaces de revitalizar el empleo, y se ralentiza la creación de puestos de trabajo»

Advierten los sindicatos mayoritarios de que es probable que no todos los jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral se inscriban en Segovia como demandantes de empleo, pues a su juicio continúa la emigración a otras provincias (y otros países) en busca de mejores oportunidades de empleo. El análisis de UGT y CC OO vuelve a incidir en este aspecto.

Temporalidad y precariedad

Manuel Sanz, secretario provincial de UGT, comenta que «habiendo bajado de forma insignificante el número de parados respecto al año 2018, las cifras indican que si en una época donde el turismo y la hostelería no han sido capaces estos sectores de revitalizar el empleo es obvio que se ralentiza la creación de puestos de trabajo».

Según dice Sanz, es tarea del Gobierno y de la Junta de Castilla y León tanto como de las autoridades locales «promover la diversificación de la economía para que la industria cobre peso en la creación de puestos de trabajo». De otro modo, agrega, continuará la tendencia y habrá «más precarización y temporalidad en el empleo, pues los contratos temporales y a tiempo parcial priman ahora sobre los contratos indefinidos».

Estas son, en su opinión, razones para que «la gente se siga marchando de Segovia en busca de un empleo que aquí no encuentra, de alternativas con más oportunidades». Lo confirma Raúl Santa Eufemia, de UGT Castilla y León, quien recuerda que «si la industria y la construcción no despegan, el sector servicios (que centra la precarización y los contratos parciales y eventuales) se desmorona». Además, indica que el 46% de los desempleados de la comunidad no reciben ninguna prestación y remarca que «el desempleo femenino ha subido y ya es igual en Castilla y León a la media de España».

Control de jornada y migración

Su homólogo de CC OO de Segovia, Alejandro Blázquez, considera que los datos de julio pueden ser valorados como positivos, «y es lógico que la patronal los califique así porque todo dato que suponga reducir el número de parados es a priori positivo». Pero advierte de que «hay que ver la realidad, que la mayoría de los contratos son en el sector servicios, temporales y parciales, en hostelería sobre todo, y son casi todos contratos que tienen fecha de caducidad cuando finalice el verano». Porque, además, añade, «es cierto que se reduce el número de parados, pero es a costa de un aumento de la precariedad».

Para el secretario provincial de CC OO «hay que tener en cuenta que en muchas empresas no se está aplicando el control de la jornada laboral y estos trabajadores contratados temporalmente y a tiempo parcial seguirán sufriendo los excesos de jornada porque la Inspección de Trabajo no puede llegar a todos los centros. Y de esta forma, explica Blázquez, «Segovia se está quedando vacía a la espera de que las autoridades tomen medidas para que las personas jóvenes no tengan que emigrar para buscar otras alternativas».

Más afiliados y autónomos

Con todo, la Fes subraya el «crecimiento notable» en la afiliación al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, con 39 inscritos en julio que hacen un número total de afiliados, según destaca CEAT-Segovia, de 14.575. Aunque ha aumentado más la afiliación al Régimen General, que el mes pasado creció en la provincia en 975, que sumadas a las 805 del Régimen Agrario suponen un aumento de la afiliación (incluidos los autónomos y empleados del hogar) de 1.808 personas (un aumento del 2,91%). Así, la variación interanual es de 1.008 afiliados más que el año pasado y la cifra total queda al finalizar julio en 63.910 afiliaciones.

Por eso insiste la Fes en que es necesario que la Junta de Castilla y León continúe con «las políticas económicas desarrolladas en la región, amparadas en el marco del Diálogo Social y que, sin lugar a duda, se han traducido en la creación de empleo estable y duradero». Según expresa en su comunicado, la patronal estima que «el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León debe continuar con el desarrollo de reformas estructurales y no estructurales orientadas a fomentar la competitividad de las empresas, a impulsar la actividad económica para, en definitiva, reforzar la capacidad de adaptación del tejido empresarial y con ella la creación sostenida de empleo».

En este sentido, cita como premisas «el impulso de medidas de flexibilidad, la adaptación de la contratación a las necesidades cambiantes de cada sector, la estabilidad institucional y el Diálogo Social» para crear riqueza, nuevas empresas y empleo.