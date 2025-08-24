El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El bombero Jesús Mariano Martín (centro), junto al equipo de bomberos de Segovia desplazado al Bierzo. El Norte
Jesús Mariano Martín | Bombero segoviano en el Bierzo

«Somos conscientes de que jugamos a la lotería»

Un miembro del equipo de bomberos de Segovia que ha prestado ayuda en la comarca leonesa explica la difusa línea del riesgo: «Nos mata la prisa»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:26

Jesús Mariano Martín García (31 de julio de 1967) explica con un boli y una servilleta por qué el equipo de bomberos del Ayuntamiento de ... Segovia quemaba fragmentos de una ladera berciana para proteger al pueblo vecino, Leiroso, de un frente virulento que se había formado en apenas tres minutos. «En incendios así, es ridículo que vayas con un camión de 3.500 litros de agua a apagar una ladera. Meten fuego para que no empeore la cosa». Limitar daños quitando alimento a las llamas: ya que no se puede apagar, que no crezca, que no atraviese la carretera, la escena que aterroriza a esos vecinos que, según remarca, tienen una dilatada experiencia en enfrentarse una y otra vez al mismo fantasma. Como los de Portela de Aguiar, Santo Tirso de Cabarcos, Sanvitul y Villarubín, asumiendo el máximo precio por ayudar. Es el axioma de la profesión: ir directos al lugar del que el resto huye.

