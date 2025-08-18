Bomberos de Segovia se suman a los operativos de extinción en Ponferrada El envío del contingente se ha dimensionado a la plantilla en servicio para garantizar respuesta a eventuales emergencias en la ciudad o la provincia

El Norte Segovia Lunes, 18 de agosto 2025, 21:21

El Ayuntamiento de Segovia ha ordenado la movilización de seis bomberos y material del Parque de Segovia para su inmediata incorporación a los dispositivos que luchan contra los incendios declarados en de Castilla y León, concretamente a la zona de León.

El dispositivo, cuya puesta en marcha y partida se ha fijado a las 19.00 horas de la tarde de este 18 de agosto del Parque de Segovia, donde han sido despedidos por el alcalde de la ciudad, José Mazarías, está formado por seis bomberos profesionales de la plantilla segoviana (un cabo y cinco bomberos), junto a tres vehículos: un camión nodriza de 13.000 litros, un todo terreno Toyota Land Cruisser y un vehículo Unimog con motobomba con capacidad de 3.300 litros.

Los vehículos transportan además todos los elementos necesarios de protección individual, utillaje especializado, herramientas y equipos de comunicación e iluminación.

Estos efectivos llegarán esta noche a su destino, el punto de recepción de medios de intervención de la Junta de Castilla y León, en el parque de bomberos de Ponferrada, y trabajarán en la zona que les sea designada desde primera hora de este martes. Permanecerán allí hasta última hora de la tarde del próximo jueves, cuando regresarán a Segovia y serán relevados, si entonces es aún necesario, por un nuevo contingente, ya que la intención del Ayuntamiento es «mantener este apoyo de refuerzo mientras que sea necesario para acabar con esta desgraciada oleada de incendios», según ha explicado el alcalde, José Mazarías.

Emergencia

Ante la situación crítica que está generando la oleada de incendios, durante la mañana de este lunes, Mazarías ha puesto los medios segovianos a disposición del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras lo cual el Centro Coordinador de Emergencias ha solicitado al Ayuntamiento la activación de cuantos medios materiales y humanos pudieran proporcionarse.

El contingente está conformado por bomberos voluntarios en periodo de libranza. De esta forma, el envío de estos profesionales fuera de los límites de Segovia ha sido dimensionado a las necesidades del propio servicio, garantizándose así la cobertura eficaz de las incidencias que pudieran producirse en la ciudad y en la provincia, tal como aseguran desde la Concejalía de Seguridad y los responsables del cuerpo de bomberos, que mantienen en su sede personal en turno laboral, vehículos y material suficiente para atender cualquier eventualidad.

El alcalde ha explicado que mantiene contacto constante con el presidente de la Junta en el seguimiento de la evolución de los incendios, mientras que los portavoces municipales también han sido informados del envío de bomberos segovianos en apoyo de los efectivos de la Junta y otras administraciones que están haciendo frente a las llamas.

El incendio que asola la zona Norte y Oeste de la región, declarado de «sexta generación» es ya el más grave registrado en Castilla y León donde ya ha afectado a más de 55.000 Hectáreas de terreno, ha obligado al desalojo de miles de personas y ha provocado la muerte de 4 personas además de la destrucción de pueblos, granjas y construcciones.