Conflicto sin tregua en un pueblo de Segovia: denuncias cruzadas y juicios entre el alcalde y un edil

El ambiente político en Juarros de Voltoya está tensionado por la acumulación de denuncias entre Melchor Heredero, concejal no adscrito, y el alcalde, Félix Renedo. ... La última vez que la Guardia Civil tuvo que mediar fue el 13 de agosto por una disputa en una finca del municipio. El primero habla del «miedo» que tiene a pisar el pueblo y el segundo lamenta el «acoso generalizado» al que el único edil municipal que no pertenece al Partido Popular somete a su equipo de Gobierno y a otros vecinos.

Heredero ganó su acta de concejal en 2023 en representación del PSOE, pero decidió eliminar su adscripción «por los hechos recientemente acaecidos» en el partido. Relata que los problemas llegaron desde la toma de posesión por la negativa al uso de las oficinas municipales, algo que el alcalde justifica porque no tiene ninguna cartera. El edil no adscrito reside en Guardamar del Segura (Alicante) y tiene segundas residencias en el pueblo, donde viven sus padres.

La tensión desembocó hace un año en un choque en el que Heredero descolgó el teléfono de la secretaria para llamar al arquitecto municipal y pedir cuentas de un procedimiento presuntamente irregular. Renedo le quitó el teléfono de las manos en un lance que Heredero denunció como un puñetazo. Aquello acabó en un juicio en Santa María de Nieva, sin condena. A la vuelta de aquella vista, el alcalde impidió al edil entrar en el Ayuntamiento y denunció un golpe por la espalda que le dejó «dos meses baldado». Segundo juicio, esta vez con los papeles cambiados. «Habrá puesto ya cien denuncias en la Guardia Civil, pero los dos juicios que hemos tenido los ha perdido», esgrime el regidor.

Heredero explica que ha dejado de acudir al pueblo por algo que no tenga que ver con lo personal por miedo al alcalde, al que acusa de «irregularidades de todo tipo». Renedo replica que la postura del edil de la oposición responde a que le presiona para tramitar un proyecto urbanístico personal que supondría una «prevaricación». Mientras el primero lamenta las dificultades para acceder a la información municipal, el segundo replica: «Nosotros le preparamos todo lo que pide, pero no se lo vamos a mandar a Guardamar del Segura».

Aquello desembocó el 13 de agosto en el enésimo encontronazo en una vivienda que Heredero cedió en 2023 a una pareja a cambio de su mantenimiento. Un contrato que él consideró roto. Acudió con una empresa de seguridad y fotografió un interior «destruido», cuando llegó la mujer que habitaba la vivienda con el alcalde. El relato de Heredero es que el regidor llegó sobresaltado gritando «me cago en Dios», que su forcejeo con la puerta dañó las bisagras y que llamó a la Guardia Civil para defenderse. El de Renedo, acompañado por su teniente de alcalde, es que le conminó a salir de la casa para que volviera a entrar la mujer y al no hacerlo fue él quien llamó a la Benemérita. El resultado fue que la inquilina regresó a la casa.

Heredero volvió a Guardamar del Segura al día siguiente. Cuenta cómo se despertó aquella noche soñando con que el alcalde estaba entrando en su casa. Horas después, acudió al Hospital General de Elche con un informe médico de «ansiedad, mareos, miedo y pesadillas, diagnosticándosele una reacción de estrés agudo secundaria al evento traumático». Asegura que seguirá yendo pueblo y que mantendrá el acta, «al menos de momento».