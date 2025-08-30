El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Casa Consistorial de Juarros de Voltoya. El Norte

Conflicto sin tregua en un pueblo de Segovia: denuncias cruzadas y juicios entre el alcalde y un edil

Melchor Heredero, concejal de Juarros de Voltoya, ha acusado varias veces por agresión al regidor, Félix Renedo, que también llevó al denunciante a juicio

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:58

El ambiente político en Juarros de Voltoya está tensionado por la acumulación de denuncias entre Melchor Heredero, concejal no adscrito, y el alcalde, Félix Renedo. ... La última vez que la Guardia Civil tuvo que mediar fue el 13 de agosto por una disputa en una finca del municipio. El primero habla del «miedo» que tiene a pisar el pueblo y el segundo lamenta el «acoso generalizado» al que el único edil municipal que no pertenece al Partido Popular somete a su equipo de Gobierno y a otros vecinos.

