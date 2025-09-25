Sin complejos: «En las ciudades pequeñas se emprende mejor»

Cuando el presentador del acto de presentación de la Agenda Urbana 2030 preguntó a los estudiantes de Bachillerato y Secundaria que había en la sala ... de La Cárcel cuántos tenían pensado quedarse en Segovia para labrar su futuro, solo uno de los cerca de cuarenta asistentes levantó la mano. Unos minutos después, el alcalde, José Mazarías, trató de enmendar la consulta. El documento estratégico que les estaban revelando a los jóvenes presentes quiere, precisamente, «generar expectativas» para que en la próxima encuesta sean muchos más los que alcen su brazo porque han elegido la ciudad para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales.

A ello les animaron dos invitadas que han defendido las oportunidades que les brinda la capital y que a ellas les convencieron para iniciar sus aventuras empresariales. Teresa Mate ha vivido en distintos países durante años y ha trabajado en Inditex. Atesora experiencia para comparar y se decide por enarbolar la bandera de que el tamaño importa: «en ciudades pequeñas se emprende mejor». A ella, en concreto, le movieron sus raíces segovianas para volver a su tierra y montar su propia firma de moda.

Por su parte Viviana Vierci, paraguaya asentada con su familia en Segovia, se lanzó junto a su socia Belén a abrir una tienda de decoración e interiorismo. Era un nicho comercial que creía que faltaba. Primero empezó poco a poco en Internet hasta que encontró un local en la plaza de San Martín. La ciudad «tiene oportunidades reales y tangibles» para emprender un negocio, anima a los jóvenes. «Es un sitio idóneo», se ratifica en su elección. La cercanía y la comodidad son dos de los avales para que funcione una aventura como la suya.

«Hay que salir para conocer, pero no sabemos lo que es Segovia, lo que tenemos en Segovia no lo tienen en ningún otro lado» Teresa Mate Emprendedora

La red de vínculos que se teje de amistades, antiguos compañeros de colegio o padres es sobre la que se apoyó la decisión de Mate de radicar su empresa en la que es su cuna. «Hay que salir para conocer, pero no sabemos lo que es Segovia, lo que tenemos en Segovia no lo tienen en ningún otro lado», valora así el patrimonio y esos lazos que se generan en una capital como la que proyecta lo que quiere ser en el futuro a medio plazo en la Agenda Urbana 2030.

Vierci añade que «posicionar una tienda 'on-line' en una ciudad mediana es más fácil». Ambas empresarias conminan a avanzar sin complejos frente a las llamadas de metrópolis como Madrid o Barcelona. «No nos tenemos que sentir pequeños porque se puede crecer perfectamente y construir un futuro en Segovia», apostilla.

«No nos tenemos que sentir pequeños porque se puede crecer perfectamente y construir un futuro en Segovia» Viviana Vierci Emprendedora

¿Miedos? Claro que entran temores cuando se inicia la aventura. Los mayores tembleques se conjugan en condicional: y si no gusta lo que hago. Y por supuesto, está el «miedo financiero», como lo define Teresa Mate. Si la inversión va a merecer la pena. Para ello, para guiar ese camino, están las ayudas y orientaciones de las instituciones y de las organizaciones que respaldan el asentamiento de nuevos negocios.

La Agenda Urbana 2030 tiene en cuenta esas dudas, como ha puesto de relieve el alcalde al asegurar que la estrategia desgranada en 73 líneas de actuación «ofrecen un futuro prometedor para los jóvenes y para todos los segovianos que apuestan por emprender en su tierra». Algunos vuelven, como Teresa Mate o como los vencejos que simbolizan ese viaje de regreso.