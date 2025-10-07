El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los obreros municipales trabajan este lunes en habilitar el hueco para reponer uno de los bolardos. Kamarero

Comienza la reposición de los bolardos retirados hace siete años del Acueducto

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado las labores para colocar uno de los tres bloques que se quitaron cuando se hicieron obras en San Juan

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 07:32

Operarios del servicio de Obras del Ayuntamiento de Segovia han empezado este lunes los trabajos para colocar un bolardo en las inmediaciones del Acueducto. Los ... empleados han picado el suelo y han habilitado el hueco sobre el que se pondrá el obstáculo de piedra. Concretamente, la instalación se está llevando a cabo en el tramo de la desembocadura de la cuesta de San Juan y su confluencia con la Plaza Oriental. Fue en 2018, con motivo de los trabajos de reposición del adoquinado de la citada arteria, cuando se retiraron tres bloques de granito que contribuían a la protección del bimilenario monumento en este punto.

