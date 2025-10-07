Comienza la reposición de los bolardos retirados hace siete años del Acueducto El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado las labores para colocar uno de los tres bloques que se quitaron cuando se hicieron obras en San Juan

Los obreros municipales trabajan este lunes en habilitar el hueco para reponer uno de los bolardos.

Operarios del servicio de Obras del Ayuntamiento de Segovia han empezado este lunes los trabajos para colocar un bolardo en las inmediaciones del Acueducto. Los ... empleados han picado el suelo y han habilitado el hueco sobre el que se pondrá el obstáculo de piedra. Concretamente, la instalación se está llevando a cabo en el tramo de la desembocadura de la cuesta de San Juan y su confluencia con la Plaza Oriental. Fue en 2018, con motivo de los trabajos de reposición del adoquinado de la citada arteria, cuando se retiraron tres bloques de granito que contribuían a la protección del bimilenario monumento en este punto.

La hilera de bolardos unidos por cadenas de hierro aleja el intenso tráfico rodado que soporta este enclave de Segovia. El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, ya avanzó en verano la intención del equipo de gobierno de «no dejar el espacio abierto». De esta manera, confirmaba los planes de recuperar los bolardos, aunque no concretaba cuándo se harían las obras, pero sí subrayaba que la intervención estaba ya prevista, rechazando así cualquier presión externa para reponer los bloques de granito. Cuando se ejecutaron las obras en San Juan, se quitaron tres bolardos consecutivos situados al final de la bajada de esta cuesta. Ahora, siete años después, el Ayuntamiento, «con recursos propios y cuando se ha podido», como apuntan fuentes municipales, acomete la instalación de uno de los tres bolardos que se retiraron.

