El cableado aéreo, la gran tarea pendiente de las Ciudades Patrimonio

Turismo de calidad frente al problema de la gentrificación

Uno de los riesgos de los centros históricos en ciudades como las declaradas Patrimonio de la Humanidad es la gentrificación, término que puede equivaler a la conversión en cascos históricos vacíos, con alquileres muy elevados y, al final, convertidos casi en parques temáticos. El término procede de la palabra inglesa 'gentry', que se refiere a la 'baja nobleza' y alude al turismo de masas y de menor calidad, que recorre a toda prisa los centros históricos y deja poco valor añadido. El fenómeno es más acusado en unas ciudades que en otras y solucionarlo pasa por «buscar un turismo de más calidad y que genere más riqueza», indicó Clara Luquero. En Segovia las directrices de la empresa municipal van en esta línea, más en un año que, como dijo Luquero, «en los últimos tres años el turismo ha tenido un aumento notable, y este en los seis primeros meses volvemos a batir récords». estos es, dar prioridad a la calidad de los visitantes sobre la cantidad. Pero el problema, señaló el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, es de difícil solución y «los ayuntamientos no lo pueden afrontar en solitario». Por ejemplo, en Ibiza ha creado un problema adicional, el de la dificultad de acceder a la vivienda por la clase trabajadora, y por eso han sido prohibidos los apartamentos turísticos. La clave sería la que mencionó el alcalde de Cuenca: «Trabajamos con los vecinos para transmitirles que deben estar orgullosos de tener un casco histórico patrimonio de la humanidad, que puede crear puestos de trabajo, y para que sean conscientes de que no se puede convertir en un parque de atracciones». Por eso, agregó, hay que hacer partícipe a la población de las soluciones, que no empeore la movilidad y la accesibilidad «y que los vecinos tengan todos los servicios».