El centro de salud de Nueva Segovia entra en su fase final

Las máquinas ya trabajan en los accesos del futuro centro de salud de Nueva Segovia. Con el edificio prácticamente terminado, los últimos días los ... trabajos se han concentrado en la urbanización exterior: avanzan los nuevos viales que permitirán la conexión desde la avenida Gerardo Diego y, por el lado de Dámaso Alonso, ya se perfila la zona de estacionamiento. El proyecto culmina una reivindicación histórica en uno de los barrios más poblados de la capital.

El centro de salud Segovia IV se levanta entre las calles Dámaso Alonso y Gerardo Diego y la carretera de La Granja. Es una infraestructura demandada durante años por los vecinos del barrio y que también dará servicio a varios pueblos del alfoz. La previsión es que las obras estén terminadas durante los primeros meses de 2026 y que el nuevo ambulatorio entre en funcionamiento en primavera. En septiembre de 2025, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, afirmó que el proyecto «va perfectamente en plazo» y situó la apertura en el segundo trimestre de 2026, previsiones reiteradas esta semana en las Cortes.

Desde el exterior, el inmueble ya permite comprobar una actuación a la que se han destinado más de 8 millones de euros. La infraestructura contará con 4.083 metros cuadrados y se organizará en distintas áreas asistenciales. En la zona de consultas se prevén 16 para atención primaria (medicina y enfermería de familia, ecografía, retinografía, telemedicina y cirugía menor) y otras siete para pediatría, enfermería pediátrica y un espacio polivalente, además de salas de técnicas y curas. El área administrativa incluirá despachos, archivo y sala de juntas-biblioteca, y la zona de servicios estará dotada con almacenes, aseos y vestuarios.

El centro tendrá una sala de extracción con ocho puestos, laboratorio y sala de espera. Entre las unidades específicas figuran la de Preparación al Parto, con consultas de matrona y sala de usos múltiples; la de Rehabilitación y Fisioterapia, con sala de cinesiterapia y cinco boxes; y una Unidad de Salud Bucodental. También contará con un área de Atención Continuada con recepción propia, consultas de urgencias y triaje con observación y tratamientos. La zona para Emergencias Sanitarias tendrá soporte vital básico y avanzado, con garaje y lavadero, además de dependencias para el personal, con zona de estar, seis dormitorios y vestuario.

Retrasos

El avance actual llega tras un recorrido largo, iniciado con la primera reclamación vecinal en 1999. Las obras empezaron en abril de 2022 con un plazo de 20 meses, pero la empresa encargada abandonó el proyecto por el encarecimiento de los materiales. Con solo un 17% ejecutado, fue necesaria una nueva licitación que encareció el presupuesto final alrededor de un 45%. En julio de 2024, las máquinas regresaron a la parcela para concluir el edificio. Ahora, con los accesos en marcha, Nueva Segovia ya se prepara para poner en los próximos meses el punto final a su mayor demanda histórica.