Trabajos en uno de los accesos al centro de salud de Nueva Segovia. Antonio de Torre

El centro de salud de Nueva Segovia entra en su fase final

El edifico ya está prácticamente terminado y los trabajos se centran en los últimos días en los accesos y la zona de aparcamiento

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:50

Las máquinas ya trabajan en los accesos del futuro centro de salud de Nueva Segovia. Con el edificio prácticamente terminado, los últimos días los ... trabajos se han concentrado en la urbanización exterior: avanzan los nuevos viales que permitirán la conexión desde la avenida Gerardo Diego y, por el lado de Dámaso Alonso, ya se perfila la zona de estacionamiento. El proyecto culmina una reivindicación histórica en uno de los barrios más poblados de la capital.

