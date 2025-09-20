El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Actual senda junto a la carretera de Palazuelos de Eresma. Antonio de Torre

El carril bici y la senda peatonal entre Segovia y Palazuelos de Eresma son inviables

El proyecto junto a la actual carretera, que se pretendía ejecutar este mismo mandato, ha quedado totalmente descartado

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:31

El concejal de Municipio Unido en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, Juan José Martín Sevillano, ha confirmado que la mejora de la senda peatonal ... y la creación de un carril bici paralelos a la SG-V-6122 -entre Palazuelos y Segovia- no son técnicamente viables en el trazado actual. «La Diputación vino para hacerlo. Hicieron todos los estudios. Al final, por donde debía ir tenía que bajar por el río. Por viabilidad técnica no es posible. Es inviable», resumió el miembro del equipo de gobierno palazolense.

