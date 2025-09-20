El carril bici y la senda peatonal entre Segovia y Palazuelos de Eresma son inviables

El concejal de Municipio Unido en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, Juan José Martín Sevillano, ha confirmado que la mejora de la senda peatonal ... y la creación de un carril bici paralelos a la SG-V-6122 -entre Palazuelos y Segovia- no son técnicamente viables en el trazado actual. «La Diputación vino para hacerlo. Hicieron todos los estudios. Al final, por donde debía ir tenía que bajar por el río. Por viabilidad técnica no es posible. Es inviable», resumió el miembro del equipo de gobierno palazolense.

El edil explicó que el diagnóstico de los técnicos provinciales descarta todas las alternativas intermedias «por las curvas y los terrenos» del corredor existente. «Cuando me lo dijeron fue un gran disgusto. La Diputación de Segovia se implicó para buscar una solución y ampliar ese carril bici, pero no es porque no quiera, es porque es inviable», insistió.

Martín Sevillano señaló que el único escenario que reabriría la opción de un itinerario ciclopedestre seguro y continuo entre Palazuelos y Segovia pasa por el nuevo puente del Martinete: «Este vial, el día que se haga ese puente, se podrá hacer. Pero en la actual carretera no se puede». De este modo, el proyecto queda supeditado a la futura conexión sobre el río, cuya planificación está sobre la mesa del municipio tras ser rescatada la idea en el Pleno de este jueves.

La conclusión técnica choca con las expectativas que se manejaban en 2024, cuando el Ayuntamiento confiaba en que la senda renovada y el carril bici pudieran ser una realidad antes del final del mandato. Entonces, el plan -impulsado por Palazuelos y a ejecutar y financiar por la Diputación- contemplaba mejorar el firme de la senda paralela a la SG-V-6122 y completar el recorrido hasta el casco urbano, hoy interrumpido a unos tres kilómetros del pueblo.

Con los estudios ya realizados, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma asume que no hay margen para actuar a pie de carretera y que cualquier avance dependerá de nuevas infraestructuras que permitan sacar el itinerario del tramo de curvas y bordear el río con seguridad.