Un camión se atasca en el Alcázar y causa daños leves en la Puerta de San Cebrián

Un camión de grandes dimensiones ocasionó daños leves en la Puerta de San Cebrián, uno de los accesos al recinto amurallado desde la zona norte de Segovia. Los hechos ocurrieron este lunes por la mañana, cuando el vehículo, que iba escoltado por la Policía ... Local, tocó un revoco de la puerta y causó pequeños daños. Minutos después, el mismo vehículo no pudo acceder a la plaza de la Reina Victoria Eugenia para recoger unos cuadros del Alcázar que formarán parte de una exposición en Córdoba.

Fuentes municipales confirman que la Concejalía de Urbanismo ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial por los desperfectos causados por el camión en el revoco de la puerta de la muralla y la Policía Local tomó los datos del conductor y del vehículo. Una patrulla del cuerpo policial municipal se encargaba de acompañar al camión, que debía dirigirse hacia el Alcázar en dirección contraria a través de la calle del Arco de Santiago. No obstante, las mismas fuentes precisan que la estructura de la Puerta de San Cebrián no ha sufrido ningún daño importante y que los desperfectos causados tampoco afectan al valor patrimonial del arco.

Ampliar Traslado de uno de los cuadros por la plaza de la Reina Victoria Eugenia. Antonio Tanarro

No acabaron ahí los problemas, ya que el camión no pudo acceder a la plaza de la Reina Victoria Eugenia al no entrar por la puerta situada al inicio de la plaza. El conductor tuvo que maniobrar durante varios minutos y finalmente sacar el camión marcha atrás, esperando fuera de la plaza a que varios operarios cargasen los cuadros en la caja del camión tras su transporte a pie por toda la plaza de la Reina Victoria Eugenia.