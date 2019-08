La caída de varias piedras del muro obliga al cierre temporal del mirador del Postigo Señal que prohíbe el paso a la parte del mirador de donde se desprendieron piedras. / Óscar Costa El Ayuntamiento pide una subvención de 16.357 euros al Ministerio de Cultura para consolidar la muralla en este tramo cercano al Acueducto MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 19 agosto 2019, 22:37

El desprendimiento no ha sido importante, pero el mal estado de la mampostería, desgastada, ha provocado la caída el pasado fin de semana de algunas piedras del murete del mirador del Postigo del Consuelo, y ha motivado la intervención del Ayuntamiento, que ha acordonado la zona de riesgo entre los últimos pilares del Acueducto en el lado derecho y debajo del mirador. También han colocado los operarios municipales una señal que prohíbe el paso en el mirador hacia la zona desde la que cayeron las piedras sueltas.

Así estará señalizada la zona hasta que se realicen los trabajos de rejuntado y saneamiento de las piedras sueltas del muro, que serán inmediatos según ha comentado la concejala de Urbanismo yPatrimonio, Clara Martín, pues tras la revisión realizada por los técnicos municipales, los bomberos y la Policía Local, consideran que no hay riesgo de nuevos desprendimientos.

No tienen mucha entidad los daños en el muro del mirador, una vez comprobados por los técnicos. Clara Martín declara no obstante que la intervención en esta parte del Postigo del Consuelo (que es de principios del siglo XX), en el pretil del mirador, estaba prevista en el proyecto de consolidación de la muralla en el tramo localizado entre el Acueducto y la torre 22, que fue aprobado por el Ayuntamiento y que ha sido remitido a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Es probable que la comisión lo autorice en septiembre, pues según la concejala aún no lo ha dictaminado la ponencia técnica.

El proyecto para consolidar este tramo de la a muralla entre el cubo 22 y el Acueducto tiene un presupuesto de 21.810 euros y el Ayuntamiento ha solicitado una subvención de 16.357 euros al Ministerio de Cultura, el 75% del total, con el fin de ejecutarlo el año próximo. El proyecto ha sido enviado al Ministerio de Cultura, como los que hace cada año el Ayuntamiento con la petición de ayuda que corresponde a la partida anual destinada a las entidades locales con bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.