El Cabildo descarta irregularidades en la gestión del deán tras una investigación interna

El Norte Segovia Martes, 16 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La diócesis de Segovia y el Cabildo de la Catedral han cerrado la investigación interna abierta el pasado mes de julio tras las acusaciones publicadas por ElDiario.es sobre una supuesta conducta administrativa delictiva por parte del deán de la Catedral, Rafael de Arcos. El informe final, emitido por el sistema de cumplimiento normativo penal de la diócesis y del Cabildo, descarta cualquier irregularidad, pues concluye que no existen conductas delictivas ni infracciones graves «ni a nivel personal por parte del deán ni a nivel institucional en la gestión del Cabildo».

La investigación se puso en marcha tras la publicación de informaciones que ponían en duda la gestión administrativa de la Catedral de Segovia y señalaban posibles irregularidades en la labor del deán. Según el comunicado oficial, el proceso, llevado a cabo con «total independencia», incluyó entrevistas exhaustivas con empleados y una revisión documental detallada. Los resultados son claros: no se han encontrado evidencias de conductas delictivas, y tanto el trato a los trabajadores como la gestión de los fondos son considerados «correctos y adecuados».

El informe destaca que el trato del deán hacia los empleados ha sido siempre «profesional, respetuoso y acorde con los valores» de la institución. Asimismo, se confirma que todos los fondos revisados han sido debidamente contabilizados y destinados a los fines propios de la Iglesia, lo que desmiente cualquier sospecha de malversación o irregularidad financiera.

A pesar de los resultados positivos, la investigación ha identificado algunos aspectos formales en los procedimientos internos susceptibles de mejora. En este sentido, el Cabildo ya ha propuesto medidas correctivas para reforzar la transparencia y optimizar la gestión administrativa de la diócesis y la Catedral. Estas iniciativas reflejan el «compromiso de la institución con la ética, la legalidad y la transparencia», subraya el comunicado.

El sistema de cumplimiento normativo penal es un mecanismo autónomo diseñado para garantizar el cumplimiento de las normativas legales y éticas en todas las actividades del Cabildo y la diócesis. Este sistema cuenta con un canal ético que permite reportar irregularidades de manera confidencial, y está gestionado por profesionales independientes que aseguran la objetividad e imparcialidad en sus actuaciones. Este organismo ha jugado un papel clave en la investigación, garantizando un proceso «transparente y riguroso», según el comunicado.

La diócesis de Segovia y el Cabildo Catedral expresan, por último, su agradecimiento a los trabajadores, colaboradores y fieles por el apoyo recibido durante este proceso. Con esta resolución, la institución busca cerrar el capítulo de las acusaciones y continuar su trabajo al servicio de los fieles.