La Bonoloto deja más de 68.000 euros en El Espinar

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Segovia con 48 horas de diferencia. Este martes por la noche ha sido el ... azar del sorteo de la Bonoloto el que ha dejado un boleto agraciado con un premio de 68.467,82 euros. El afortunado selló el boleto en la administración de loterías número uno de la localidad de El Espinar. La suerte ha querido que tuviera acertados cinco de los seis números que han compuesto la combinación ganadora y que además atinara en el complementario.

Según la información publicada por Loterías y Apuestas del Estado, no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que se acumula un bote para el siguiente sorteo de la Bonoloto en el que si hubiera un único agraciado que tuviera los seis números de la combinación ganadora podrá embolsarse 600.000 euros.

El domingo pasado, el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional con motivo del Día de la Hispanidad también tocó con la varita de la fortuna a un apostante segoviano que compró su décimo en al terminal del estanco situado a la altura del número 42 de la avenida de la Constitución de la capital. El afortunado se embolsó el doble que el que acertante de este martes, 130.000 euros correspondientes a un billete del primer premio, que recayó en el 43.429.

De momento, la administración de lotería número uno de El Espinar, situada en el número ocho de la céntrica plaza de la Constitución, uno de los ejes neurálgicos de este municipio segoviano, puede presumir de haber vendido cerca de 68.500 euros correspondiente a uno de los dos boletos premiados de segunda categoría que ha habido en el sorteo de este martes por la noche. El otro pellizco se ha ido a tierras gallegas, a la localidad de A Fraga, en La Coruña.

La combinación que ha llevado la suerte a El Espinar es la formada por los números 3-10-20-31-43 -47 con el complementario del 38 y el reintegro, el 8. La recaudación ascendía a más de 2.174.342,50 euros.