Boletos de diferentes juegos de azar en una administración de lotería. Carlos Espeso

La Bonoloto deja más de 68.000 euros en El Espinar

El boleto agraciado en el sorteo de este martes fue sellado en la administración número uno de la localidad segoviana

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 23:07

Comenta

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Segovia con 48 horas de diferencia. Este martes por la noche ha sido el ... azar del sorteo de la Bonoloto el que ha dejado un boleto agraciado con un premio de 68.467,82 euros. El afortunado selló el boleto en la administración de loterías número uno de la localidad de El Espinar. La suerte ha querido que tuviera acertados cinco de los seis números que han compuesto la combinación ganadora y que además atinara en el complementario.

