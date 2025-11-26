La bolsa, criptomonedas y apuestas 'on-line' calan entre los jóvenes como nuevas formas de ludopatía

Hay decenas de segovianos que luchan cada día contra una adicción que hasta hace unos pocos años no era reconocida. El trasvase de los juegos ... de azar de los casinos y salones presenciales a las plataformas 'on-line' ha supuesto la captación de multitud de personas que, con el paso de los meses, han engrosado la estadística de usuarios en tratamiento por ludopatía. Muchos de ellos son jóvenes y algunos, menores de edad. Lejos de mejorar esta situación en la provincia, cada vez hay más afectados que no reciben tratamiento o, por el contrario, que solicitan ayuda para conseguir el diagnóstico y escapar de un mundo que acarrea la pérdida de control, el aislamiento social, los cambios en el estado de ánimo y el endeudamiento económico.

«Hemos visto un fuerte incremento en el número de usuarios que acuden a nosotros para pedir ayuda y, a su vez, un descenso muy acusado en la edad media, eso es lo peor», asegura Raúl Santos Sánchez, secretario de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), entidad encargada de atender a las personas con ludopatía en Segovia después de haber concluido la actividad de la organización provincial por carencia de fondos. La Asociación Segoviana de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asejare), que se fundó en febrero de 2020, tuvo que replegarse hace tan solo unos meses por falta de apoyo institucional y también personal. «No teníamos una sede fija y tampoco había gente que quisiera estar al cargo», explica.

«La gente tiene un estigma creado de que esto es un vicio, que ellos lo pueden dejar si quisieran y muchos se esconden por la vergüenza» Raúl Santos Sánchez Secretario de Ajupareva

Los admitidos a tratamiento que había en la provincia fueron derivados a Valladolid. «Lo cierto es que ahora hay muchas personas que necesitan los servicios de la asociación y son bastantes los que están viniendo aquí desde Segovia», señala. «Hemos sido testigos de una llegada asombrosa, hasta el punto de preguntarnos qué es lo que está pasando», declaran fuentes de la asociación. Ajupareva concreta además que la mayoría de los solicitantes de atención proceden de la ciudad y Cuéllar, pero también hay demandantes de apoyo que residen en otros municipios del medio rural. «La adicción al juego es un problema común, que está presente en todas partes, y no solo en Castilla y León», especifica Santos.

Si bien es cierto que la entidad no tiene un cálculo exacto de cuántos segovianos pueden estar afectados por la ludopatía, los informes anuales elaborados por la Junta de Castilla y León confirman que en tan solo cuatro años han sido admitidas cerca de una veintena de personas para someterse a tratamiento ambulatorio por juego patológico. La sede de Valladolid da la bienvenida de forma general a más de un centenar de usuarios. Por tanto, la cifra real puede rondar las 200 familias perjudicadas en la provincia por esta adicción al cabo del año, de las cuales muchas no han requerido ayuda porque no han reconocido la enfermedad. «Es difícil que un ludópata sea consciente de que tiene un problema», subraya Santos.

El primer paso que debe dar una persona que se encuentra en esta situación es asumir que padece una adicción, lo que es un proceso complicado. «La gente tiene un estigma creado de que esto es un vicio, que ellos pueden dejarlo si quisieran, y muchos se esconden por la vergüenza», detalla el secretario. Ejemplifica con ludópatas que viven en pequeños pueblos que no quieren acudir a las terapias por miedo a ser reconocidos. «Siempre les decimos que si vienen y son reconocidos por alguien, eso es porque este tiene el mismo problema», añade.

Adicciones recién surgidas

Las apuestas, juegos de azar y prácticas relacionadas siempre han estado muy presentes en los de casinos, bares y otros establecimientos especializados que se reparten por la provincia. Estos locales permiten el acceso a las máquinas tragaperras o partidas de cartas, aunque también hay otros juegos convencionales extendidos fuera de estos recintos, como son la lotería, cupones, rascas, quinielas, el bingo o las apuestas deportivas. «El juego patológico principal siempre ha sido las tragaperras», explica Santos.

Pero en la última década el sector ha evolucionado, hasta el punto de proliferar los salones de juegos con máquinas exclusivas donde también adquieren gran protagonismo los recreativos, la ruleta... Y más repercusión ha tenido la expansión de la modalidad 'on-line', sobre todo desde la pandemia. «Hemos conocido últimamente muchas patologías relacionadas con el mundo virtual, y no todo el mundo las sabe tratar, pues son muy distintas a las que veíamos aquí», esgrime el portavoz. Ajupareva, que está respaldada por la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar), explica que ha tenido que adaptar su filosofía a los nuevos tiempos y a las adicciones recién surgidas.

686 establecimientos están adscritos en la provincia de Segovia al sector del juego, lo que supone un descenso significativo respecto al periodo previo a la pandemia, pues antes rebasaban con creces el umbral de los 800.

«Ahora nos está llegando mucha gente adicta a la bolsa de valores y a las criptomonedas, también a los bonos de bienvenida que reparten las casas de apuestas», matiza Santos. Muchos participan de estos servicios a través de aplicaciones móviles, que son más accesibles que una máquina en un bar o un ordenador. La ludopatía es una enfermedad que evoluciona y que requiere una constante actualización, lo que supone un proceso «muy costoso para cualquier asociación», puntualiza. Según especifica, «continuamente tenemos que estar pidiendo medidas dirigidas a frenar el problema».

Junto a otras entidades, la organización con sede en Valladolid ha solicitado al Gobierno aplicar nuevas regulaciones para avanzar en la lucha contra las nuevas formas de ludopatía. Una de las más urgentes hace referencia al acceso de menores de edad a videojuegos que ofrecen recompensas y premios aleatorios por medio de pagos previos. «Son las llamadas cajas sorpesa o 'loot boxes', que funcionan como caldos de cultivo para que, a los pocos años, el chico vea su vida destrozada», lamenta el secretario. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advierte de que esta modalidad funciona como «bisagra» entre los problemas de adicción a videojuegos y las apuestas 'on-line'.

Menos tragaperras

El juego patológico tiene distintas esferas. Aunque ahora ha experimentado un importante auge la vía telemática, Segovia ostenta un elevado número de locales presenciales abiertos a los que acuden multitud de jugadores patológicos a diario. Si bien es cierto que el número de bares con tragaperras se ha desplomado en el último decenio, al experimentar una reducción del 10%, siguen estando por encima del medio millar, de acuerdo con la estadística de la Administración regional No hace tanto tiempo desde que la provincia batió el récord, al alcanzar los 700 establecimientos hosteleros con máquinas de juegos de azar en 2021.

Esta tendencia actualmente se ha trasladado a los salones, que han quintuplicado su presencia en la ciudad y otros municipios desde 2015. A día de hoy, son cinco los que están autorizados para el desarrollo de la actividad, a los que hay que sumar seis zonas y córners de apuestas, cerca de 70 almacenes de máquinas, un bingo y tres cafeterías. Incluso hay constancia de cinco lugares habilitados para el juego de chapas. En total, son 686 los establecimientos adscritos a este gremio, cuando antes de la pandemia rebasaban con creces los 800.

A lo largo de 2024, los inspectores de la Junta han abierto cuatro actas de infracción de carácter muy grave o grave a locales de este tipo por incumplir algún punto de la normativa. Aunque todavía no han sido resueltas, proponen sanciones económicas muy elevadas. El registro regional de personas que tienen el acceso prohibido a establecimientos del sector del juego está muy cerca de duplicar las inscripciones, al rebasar con creces el millar de altas que se mantienen en el último año.