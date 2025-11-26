El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona revisa el estado de la bolsa de valores en una aplicación móvil. Antonio de Torre

Segovia

La bolsa, criptomonedas y apuestas 'on-line' calan entre los jóvenes como nuevas formas de ludopatía

Cerca de una veintena de personas han sido admitidas a tratamiento ambulatorio por juego patológico desde 2020 en la provincia

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

Hay decenas de segovianos que luchan cada día contra una adicción que hasta hace unos pocos años no era reconocida. El trasvase de los juegos ... de azar de los casinos y salones presenciales a las plataformas 'on-line' ha supuesto la captación de multitud de personas que, con el paso de los meses, han engrosado la estadística de usuarios en tratamiento por ludopatía. Muchos de ellos son jóvenes y algunos, menores de edad. Lejos de mejorar esta situación en la provincia, cada vez hay más afectados que no reciben tratamiento o, por el contrario, que solicitan ayuda para conseguir el diagnóstico y escapar de un mundo que acarrea la pérdida de control, el aislamiento social, los cambios en el estado de ánimo y el endeudamiento económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  3. 3 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  4. 4

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  5. 5 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa
  8. 8

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La bolsa, criptomonedas y apuestas 'on-line' calan entre los jóvenes como nuevas formas de ludopatía

La bolsa, criptomonedas y apuestas &#039;on-line&#039; calan entre los jóvenes como nuevas formas de ludopatía