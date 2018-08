Balisa también se moviliza por una solución definitiva al agua contaminada Vecinos de Balisa y Ochando se unen en la protesta sobre la calidad del agua en sus municipios. / El Norte Segovia El alcalde de Santa María pone a disposición de los habitantes los informes elaborados por Sanidad para que se crean la situación del agua SUSANA CASTILLEJO Segovia Viernes, 24 agosto 2018, 10:59

El municipio de Balisa, con 60 habitantes censados, registrado dentro del término de Santa María la Real de Nieva, se queja de la calidad de agua potable que reciben en sus viviendas por la contaminación con nitratos y arsénico. Sus protestas se unen unos días después a las que han llevado a cabo residentes en Ochando debido a encontrarse con el mismo problema.

Tras las medidas efectuadas por el Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, su alcalde Jaime Pérez ha explicado que «todos los grifos de Balisa llevan agua potable pero los vecinos no se lo creen». En el año 2011 tras el cambio de gobierno en el ayuntamiento se puso a disposición de los vecinos durante un día y una hora determinada a la semana la compra de garrafas de agua de 5L por el precio de 0,20 euros.

Al no ser la mejor solución, el Ayuntamiento de Santa María abordó un remedio definitivo en el que con ayuda de la Diputación Provincial de Segovia invirtió aproximadamente 50.000 euros. Esta solución se registró en la instalación de un filtro que elimina del agua todos los nitratos de la ósmosis.

Este equipo de filtración según ha informado Pérez se instaló después de enviar la propuesta a Sanidad y a la Junta de Castilla y León. Una vez valorada la situación las instituciones lo aceptaron y se llevó a cabo su instalación. «Ahora mismo, la red de aguas y todos los grifos de Balisa llevan agua potable» recalcaba. Actualmente el municipio cuenta con la contratación de una empresa destinada al mantenimiento de ese filtro con el objetivo de sacar el mejor rendimiento de él.

Debido al elevado consumo diario que registra la localidad, aproximado a los 100 metros cúbicos al día, hay momentos en los que la ósmosis no produce el suficiente caudal para poder satisfacer a todos los habitantes. En este caso, el ayuntamiento vuelve a poner a disposición las garrafas de agua embotellada pero debido al abuso que los vecinos hacía de esa iniciativa «había maleteros con 40 garrafas para una semana, una barbaridad», añadía el alcalde de Santa María.

Debido a ese problema y a la limitación del horario en el reparto de garrafas se ha optado por instalar una fuente en la plaza para que en los momentos en los que la ósmosis esta desconectada porque no da suficiente caudal y se declare agua no apta, en esa fuente todos los habitantes de Balisa puedan coger agua tratada a cualquier hora del día. Jaime Pérez ha querido destacar que «este año no ha sido necesario poner en marcha la fuente debido a la gran cantidad de caudal que la ósmosis ha dado».

A pesar de las soluciones tomadas por la institución, los vecinos no creen que el agua sea tratada y piden otra serie de medidas. El ayuntamiento ha ofrecido a disposición de todos los habitantes los boletines en los que se refleja el análisis de los nitratos para su posible comprobación. Ante esta situación el ayuntamiento mantendrán su forma de trabajar conforme a la normativa de manera exigente y rigurosa. «Esta controlado por sanidad y la Junta de Castilla y León y así tiene que ser, pero si no se lo creen no es problema del ayuntamiento», concluía Jaime Pérez.