El Ayuntamiento repara el emborrillado en una decena de calles

El Norte Segovia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Obras y Servicios, ha iniciado una nueva campaña de reparación del pavimento de emborrillado en una decena de calles del casco urbano. El objetivo de estas actuaciones es corregir las deficiencias detectadas en los últimos meses, mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad de estas vías, elementos esenciales para garantizar su adecuada funcionalidad en una zona de alto tránsito peatonal.

Los trabajos se están llevando a cabo en el Paseo Segundo Rincón -en la alameda de la Fuencisla-, la ronda de Don Juan II y las calles Puerta de Santiago, Doctor Velasco, Pozo de la Nieve, Marqués de Villena, los Zuloagas y la Magdalena, esta última situada en el barrio incorporado de Zamarramala. En todos estos puntos se está procediendo a la reposición de las piezas de solado de emborrillado mediante mortero semiseco de cemento y arena, así como a su maceteado, regado y rejuntado. Asimismo, las zonas afectadas están siendo objeto de una limpieza integral.

El proyecto incluye también la sustitución de las losas de granito que presentan deterioro o hundimiento, la ejecución de nuevas juntas de dilatación para evitar levantamientos futuros del pavimento y la adecuación de los alcorques existentes, con el fin de garantizar un acabado homogéneo y seguro. El plazo previsto para la ejecución de estas obras es de dos meses, aunque podría variar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. La inversión destinada asciende a más de 48.000 euros.

Estas intervenciones se suman a las realizadas el pasado año en otra decena de calles y plazas del recinto amurallado, como Conde Cheste, San Facundo, San Sebastián, San Esteban, Díaz Sanz y los Espejos, además de la Parra, Doctor Velasco y Moro. Entre todas las actuaciones destacó la de la plaza de Colmenares, donde se habilitó un paso accesible en el paso de peatones existente. Aquella campaña supuso una inversión de 45.000 euros. En total, el Consistorio destinará casi 94.000 euros en los dos últimos años a la mejora de este tipo de pavimento, una de las señas de identidad de la zona histórica de Segovia.

Sin ofertas para las cuadrillas de intervención rápida La licitación del nuevo servicio de cuadrillas de intervención rápida del Ayuntamiento de Segovia ha quedado desierta tras no presentarse ninguna empresa al concurso. El equipo de gobierno del PP aspiraba a consolidar estas brigadas para agilizar la reparación de desperfectos como losas rotas, baches o arquetas hundidas, un modelo que ya se probó el pasado año mediante contratos menores. La propuesta, dotada con 300.000 euros anuales hasta 2028, buscaba garantizar intervenciones en plazos máximos de dos horas para señalizar daños y de 72 horas para iniciar su arreglo. Sin embargo, la falta de ofertas obliga ahora al Consistorio a replantear un servicio que el alcalde, José Mazarías, considera clave para responder con rapidez a las quejas vecinales.