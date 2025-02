El Ayuntamiento quiere entrar este mes en Segovia Intermodal

En medio de la incertidumbre que rodea al desarrollo del área industrial de Prado del Hoyo, el Ayuntamiento de Segovia intenta encontrar una solución para tratar de formalizar cuanto antes su entrada en Segovia Intermodal, la sociedad creada por la Federación Empresarial Segoviana (Fes) ... para estudiar, promover y operar terminales de carga ferroviarias y viarias en la provincia y que tiene por objetivo impulsar la construcción de un puerto seco en Segovia, previsiblemente en Prado del Hoyo.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, volvió a calificar de «precipitadas y fuera de lugar» las declaraciones del presidente de la Fes, Andrés Ortega, en las que afirmaba que no podían esperar más tiempo la inclusión del Ayuntamiento en Segovia Intermodal. En este sentido, rechazó que el retraso en su incorporación pueda poner en peligro que el puerto seco se ubique en Prado del Hoyo. «Esa amenaza de que se vean obligados a instalar la terminal ferroviaria en otros lugares también parece exagerada y difícilmente realizable. Es ilógico ese presunto órdago que lanzó el presidente de la Fes», declaró este jueves el regidor segoviano.

Para intentar zanjar la polémica, el gobierno municipal intentará formalizar este mismo mes de febrero la entrada del Consistorio en Segovia Intermodal. Para ello, contemplan incluso la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se puedan abordar los trámites necesarios, entre los que se encuentra la aprobación de una transferencia de crédito con los 50.000 euros que hacen falta para entrar en el accionariado de la sociedad y que requieren de esta fórmula al no haber conseguido aprobar los presupuestos de 2025.

Sobre las causas que han impedido formalizar con anterioridad la entrada en Segovia Intermodal, Mazarías señaló un acuerdo plenario de enero de 2023 (bajo gobierno del PSOE e IU) para iniciar los trámites dirigidos a la creación de una empresa mixta que se debía encargar del desarrollo de Prado del Hoyo. Ese acuerdo establecía la creación de una comisión integrada por técnicos y dos concejales -los socialistas Miguel Merino y Jesús García Zamora-, de los que el alcalde dijo que «no han hecho un movimiento o dicho una palabra» desde entonces.

El regidor responsabiliza así a la oposición de no haber avanzado con estos trámites y sostiene que «ahora es necesario revocar aquel acuerdo que nunca se ejecutó». El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, reconoció que no tuvo conocimiento de aquel acuerdo plenario hasta el pasado mes diciembre pese a que cuatro concejales del actual equipo de gobierno estuvieron presentes en aquella votación. «Había dos concejales [por Merino y García Zamora] que debían haber liderado esa comisión. Yo me enteré en diciembre. La señora Clara Martín manifiesta que me lo dijo antes, pero yo no lo recuerdo, aunque no lo niego», dijo el edil.

Aunque el gobierno municipal insiste en que su estrategia pasa por revocar el acuerdo plenario de enero de 2023, fuentes del grupo socialista aseguran que la propuesta que ha hecho el equipo de gobierno es constituir la comisión fijada con Jesús García Zamora y Miguel Merino, que esta apruebe la memoria que justifica la entrada del Ayuntamiento en Segovia Intermodal para su posterior visto bueno en el pleno y así adquirir las acciones de la sociedad, previa derogación del decreto de Alcaldía del pasado diciembre que anunciaba la entrada del Consistorio.