El Ayuntamiento inicia la sustitución del arbolado en La Albuera

El Ayuntamiento de Segovia va a iniciar los trabajos incluidos en la actuación de mejora y recuperación de los alcorques y microespacios verdes en ... el barrio de La Albuera. Esta intervención forma parte del proyecto 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad' y debe estar finalizada, junto a varias más por toda la ciudad, antes del 31 de diciembre.

Entre las acciones previstas figura la renovación de parte del arbolado ubicado en las calles Ávila, Pintor Herrera y Madrid. Se trata de una sustitución planificada de ejemplares que no se encuentran en condiciones adecuadas conforme a los criterios establecidos en el Plan Director del Arbolado de la Ciudad. Los trabajos de sustitución comenzarán a finales de esta semana.

El arbolado actual de la calle Ávila, entre el CEIP Peñascal y el IES María Moliner, está formado por ejemplares de gran tamaño de la especie Ulmus pumila. Esta especie presenta un alto riego de caída de ramas, exudaciones y un emplazamiento especialmente sensible al encontrarse entre dos centros escolares y en una zona peatonal. Por estos motivos, se procederá a sustituir estos árboles por especies más acordes a las dimensiones de las aceras.

En la calle Pintor Herrera, donde predomina el Acer negundo, los ejemplares actuales muestran inclinaciones de tronco, brotes epicórmicos y engrosamientos en la base, signos de un estado vegetativo deficiente. Además, el porte inadecuado de esta especie genera interferencias con el pabellón colindante. En este caso, los ejemplares serán sustituidos por Amelanchier arborea, una especie de menor porte y mejor adaptación al entorno urbano.

Por último, en las plazuelas situadas en la confluencia de las calles Madrid y Santander, el arbolado existente -sometido a podas drásticas por interferencias con edificios cercanos- será reemplazado por zonas ajardinadas, con el objetivo de mejorar la calidad paisajística y la funcionalidad del espacio verde.

Además de la sustitución del arbolado, el proyecto en el barrio de la Albuera incluye la mejora de los alcorques, mantenimiento de zonas verdes, inversión en riego y la plantación de especies autóctonas. El presupuesto total de la actuación asciende a 92.897,77 euros.