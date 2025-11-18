El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Árboles que serán sustituidos en el barrio de La Albuera. El Norte

Segovia

El Ayuntamiento inicia la sustitución del arbolado en La Albuera

El proyecto en el barrio también incluye la mejora de los alcorques

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia va a iniciar los trabajos incluidos en la actuación de mejora y recuperación de los alcorques y microespacios verdes en ... el barrio de La Albuera. Esta intervención forma parte del proyecto 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad' y debe estar finalizada, junto a varias más por toda la ciudad, antes del 31 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento inicia la sustitución del arbolado en La Albuera

El Ayuntamiento inicia la sustitución del arbolado en La Albuera