El Ayuntamiento de Cuéllar pone en marcha su tercer plan de aglomerado de calles Asfaltado en el final de la calle Valdihuertos y el inicio de Puerto Rico. / M. R. La intervención en la calle Balbino Velasco mejorará la acústica de una vía «que queda muy cerrada entre edificios», explica Senovilla M. RICO Cuéllar Martes, 7 mayo 2019, 12:12

El Ayuntamiento de Cuéllar ha iniciado el tercer plan de asfaltado de calles de la villa, en el que se están empleando unos 25.000 metros cuadrados de aglomerado asfáltico para diversos viales, según explica concejal Luis Senovilla. Los trabajos comenzaron en la zona de estacionamiento de la plaza de Valdihuertos para continuar por la calle Puerto Rico, y también se extienden por otros viales de la zona norte del municipio, como la calle Diego Ledesma o el tramo final de Ramón Montalvillo, puesto que el resto de la vía ya se ejecutó en un plan anterior.

También se ha intervenido en la calle Balbino Velasco, una actuación que, según Senovilla, «mejorará la sonoridad nocturna» de una vía «que queda muy cerrada entre edificios», lo que redundará en el bienestar de los vecinos, al tratarse de una vía que soporta una importante cantidad de tráfico. Tras estas actuaciones, según el concejal, en Cuéllar quedarán pocas calles que no cuenten con un doble tratamiento o «que tuviésemos que estar bacheando o parcheando». No obstante, Senovilla reconoció que hay muchas otras calles en las que hay que continuar haciendo mejoras, si bien afirmó no ser partidario de incluir en este tipo de actuaciones lugares como la plaza de La Soledad, que a su juicio «merece un tratamiento más acorde con su situación, con su entorno y con el patrimonio que tiene Cuéllar». A su juicio,«las calles de aglomerado tienen que ser para aquellas en las que el tráfico rodado es intenso y donde las circunstancias lo permitan».