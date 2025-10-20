El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las personas que pernocta al raso en los Jardillos de San Roque con sus bártulos en bolsas. De Torre
Segovia

El Ayuntamiento costeará un techo a los migrantes con una prestación de urgencia

Servicios Sociales tramitará un empadronamiento exprés para financiarles individualmente una pensión hasta que entren en la red de protección

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia está tramitando estos días ayudas individuales extraordinarias para dar un techo provisional a casi una decena de migrantes que aún ... pernoctan en el parque de los Jardinillos de San Roque a la espera de ser citados en la Comisaría de Policía para realizar la manifestación de asilo que les abra la puerta al sistema de protección internacional. Ello requiere de un empadronamiento por vía urgente y la cuantía de cada prestación es personal, según su tiempo de espera. Será en la práctica una ayuda breve, de semanas, más pensada para cubrir unos días de pensión que un alquiler permanente.

