El Ayuntamiento costeará un techo a los migrantes con una prestación de urgencia

El Ayuntamiento de Segovia está tramitando estos días ayudas individuales extraordinarias para dar un techo provisional a casi una decena de migrantes que aún ... pernoctan en el parque de los Jardinillos de San Roque a la espera de ser citados en la Comisaría de Policía para realizar la manifestación de asilo que les abra la puerta al sistema de protección internacional. Ello requiere de un empadronamiento por vía urgente y la cuantía de cada prestación es personal, según su tiempo de espera. Será en la práctica una ayuda breve, de semanas, más pensada para cubrir unos días de pensión que un alquiler permanente.

Es la parte de la ecuación asistencial que faltaba por cubrir. Una ayuda que están canalizando sus técnicos de inclusión, con la pedagogía de que es algo excepcional. El trámite consiste en empadronar a los migrantes que queden en la calle en los CEAS de la capital para que sean candidatos a una prestación económica de urgencia social (PEUS). «Y que con eso puedan sufragarse un alojamiento», resume la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez. «Todo ello en colaboración con la Policía Nacional. Ellos se comprometen a tramitar las citas que necesitan estas personas lo más ágilmente posible».

«Una solución conjunta puede confundirse y genera un 'efecto llamada'. Hemos atendido a ese grupo y con esto cerramos la intervención»

El calendario que maneja para que todo el grupo de migrantes entre en el sistema es de tres a seis semanas. «Son gente encantadora, despiertan la vertiente más humana entre los vecinos. Sigue ahí esa sensación de que algo hay que hacer. Por eso nos hemos coordinado y la respuesta ha funcionado muy bien», comenta Suárez, quien asegura que la ayuda municipal será rápida. «Como suele decirse coloquialmente, de un día para otro. Si no, no tendría sentido».

Su enfoque es personalizar la asistencia y no dar un paraguas global que en la práctica crearía una desigualdad respecto a quien solicita asilo por el cauce ordinario. «Una solución conjunta puede confundirse y genera un 'efecto llamada'. Hemos atendido a ese grupo y con esto cerramos la intervención. Si todos acudiéramos a la vía extraordinaria, al final la colapsaríamos. Si esto continúa, tendrá que ser la administración competente la que se plantee nuevas ayudas», añade la edil.