El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del acto celebrado en el Azoguejo. Antonio de Torre

Las asociaciones del Tercer Sector de Segovia reclaman una «accesibilidad universal»

El Día de las Personas con Discapacidad alerta del riesgo de retrocesos en derechos dentro de la propia Unión Europea

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:51

Comenta

El Azoguejo acogió por primera vez el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Organizado por el Ayuntamiento de Segovia, a través ... del Área de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, y en colaboración con el Consejo de Accesibilidad, el acto reunió a numerosas asociaciones del Tercer Sector para visibilizar capacidades, defender derechos y reclamar una sociedad plenamente inclusiva. «El 3 de diciembre es una fecha nos invita a reflexionar, reconocer avances y, sobre todo, reforzar el compromiso colectivo con la inclusión y la igualdad de oportunidades», dijo el alcalde, José Mazarías. Tras agradecer la labor diaria de las entidades, el regidor destacó su trabajo y su capacidad «para tejer redes de apoyo esenciales para que Segovia siga creciendo en accesibilidad, diversidad y respeto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  4. 4

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  6. 6

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  7. 7 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  8. 8 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  9. 9

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  10. 10 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las asociaciones del Tercer Sector de Segovia reclaman una «accesibilidad universal»

Las asociaciones del Tercer Sector de Segovia reclaman una «accesibilidad universal»