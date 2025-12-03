Las asociaciones del Tercer Sector de Segovia reclaman una «accesibilidad universal»

El Azoguejo acogió por primera vez el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Organizado por el Ayuntamiento de Segovia, a través ... del Área de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, y en colaboración con el Consejo de Accesibilidad, el acto reunió a numerosas asociaciones del Tercer Sector para visibilizar capacidades, defender derechos y reclamar una sociedad plenamente inclusiva. «El 3 de diciembre es una fecha nos invita a reflexionar, reconocer avances y, sobre todo, reforzar el compromiso colectivo con la inclusión y la igualdad de oportunidades», dijo el alcalde, José Mazarías. Tras agradecer la labor diaria de las entidades, el regidor destacó su trabajo y su capacidad «para tejer redes de apoyo esenciales para que Segovia siga creciendo en accesibilidad, diversidad y respeto».

El manifiesto de este año, elaborado y leído por la asociación Amanecer a través de Teodoro Herguedas, exigió mantener y ampliar las conquistas sociales, garantizar la accesibilidad universal y ofrecer protección específica a mujeres y niñas con discapacidad, más expuestas a la discriminación interseccional y a la violencia. También reclamó un modelo europeo de apoyos personalizados que permita la vida independiente y la desinstitucionalización, en línea con la Convención de la ONU, y alertó sobre el riesgo de retrocesos en derechos dentro de la Unión Europea.

Como es tradición, las entidades colgaron sus deseos en un 'árbol de Navidad' instalado para la ocasión. Fundación Personas, Autismo Segovia, Down Segovia, Aspace, Neurofuturo, Ames, Parkinson Segovia, AFA Segovia, Hermanos de la Cruz Blanca, Futudis, Fundación Once, Asocide Castilla y León, COCEMFE, Frater, el Centro Los Juncos, la Gerencia de Servicios Sociales y el Colegio de Arquitectos, entre otros, compartieron mensajes de esperanza y reivindicación. El Ayuntamiento cerró el turno: la concejala Azucena Suárez pidió que Segovia sea «ejemplo de inclusión, una ciudad sin barreras donde cada persona encuentre su lugar para participar, aportar y brillar».

El árbol permanecerá expuesto en la Alhóndiga para que la ciudadanía pueda conocer los deseos de las asociaciones. El acto concluyó con la tradicional foto de familia, este año en las escaleras del Postigo del Consuelo, al son del 'Saber que se puede, querer que se pueda', de Diego Torres, canción convertida ya en himno de superación del colectivo.