El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una persona en silla de ruedas justo en el acceso a un inmueble donde hay un escalón. Antonio de Torre

Más de 23.700 viviendas siguen sin ser accesibles para personas con movilidad reducida

El 62% de los hogares de Segovia ya han realizado las adaptaciones oportunas en interiores y exteriores para eliminar barreras arquitectónicas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:07

Comenta

La accesibilidad universal es un derecho que tienen reconocido todos los ciudadanos. Es una característica que deben cumplir los diferentes espacios y edificios, que garantiza ... que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y tener las mismas oportunidades que el resto. Para cumplir con esta premisa, muchas veces es necesario realizar ajustes y derribar barreras arquitectónicas. Segovia avanza en este propósito, pero todavía permanece a la cola del país en lo que a adaptación de infraestructuras se refiere. Casi 24.000 viviendas todavía suponen un obstáculo para aquellos habitantes con movilidad reducida en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  2. 2 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  3. 3

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  6. 6

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  7. 7 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci
  8. 8

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos
  9. 9

    Niños y coches, obligados a compartir espacio a la salida de un colegio de Valladolid
  10. 10 Le dan un puñetazo por mediar cuando tres hombres increpaban a una mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de 23.700 viviendas siguen sin ser accesibles para personas con movilidad reducida

Más de 23.700 viviendas siguen sin ser accesibles para personas con movilidad reducida