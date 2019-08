La Asociación Plaza Mayor recuerda los valores de la Romería de Malangosto

Juan Antonio Tapia: «Donde hay romería no hay incendios»

«La romería de Malangosto debe recuperar en todo su contenido el mayor valor y esplendor con el que se ha trabajado y se ha luchado. La dotación gastronómica debe tener otra vez apoyo», dijo Francisco del Caño. Reivindica que la Cofradía de Buen Amor ha puesto todas las medidas necesarias para que no haya riesgo de incendio en el puerto de Malangosto, aunque se permita cocinar allí. «No somos quienes tenemos que hacer esa valoración, pero sí las administraciones». Juan Antonio Tapia, presidente de la Asociación de Amigos del Libro de Buen Amor, añadió que «alguien se empeña en querer ver lo que no existe y ha quedado demostrado, donde hay romería no hay incendios». Por eso insistió encelebrarla como se lleva haciendo 50 años