Aprueban la ampliación de la parcela para el futuro centro de salud de El Espinar El Ayuntamiento recibe el visto bueno de la Junta para modificar el PGOU

El Norte Segovia Martes, 23 de septiembre 2025, 18:33

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia ha informado favorablemente la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar, promovida por el Ayuntamiento, para ampliar la parcela cedida a la Junta de Castilla y León para la construcción de un nuevo centro de salud.

En concreto se modifica la calificación urbanística de parte del parque del Pinarillo, que pasa de espacio libre público a equipamiento, de manera que se posibilita la ejecución de esta infraestructura sanitaria acorde a las necesidades de El Espinar, en cuanto a ubicación y dimensiones. El ámbito que se recalifica tiene una superficie de 1.225 metros cuadrados, que son los que se necesita incorporar a la parcela colindante ya calificada como equipamiento. Por tanto, el nuevo centro de salud se ejecutará en esa superficie recalificada y en la parcela contigua ya asignada con la ordenanza de equipamiento en el PGOU.

Al mismo tiempo, en la modificación planteada, se clasifican como suelo urbano consolidado con ordenanza espacio libre público 1.225 metros cuadrados de suelo rústico común, para poder compensar la alteración de superficie de espacio libre público de El Espinar. Los terrenos que se reclasifican se sitúan en prolongación del espacio libre de Los Alamillos, asociados al ámbito del polígono industrial Los Llanos de San Pedro y del campo de fútbol hacia el sur. Estos terrenos están situados en el borde del suelo urbano actual.

Al tratarse de una modificación de planeamiento urbanístico que tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos, una vez informada favorablemente la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, se remite a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que debe recabar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Otros asuntos

Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo ha emitido informe en relación con los proyectos de construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente en las plantas de transferencia de Cuéllar y de Boceguillas, que promueve el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia y se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ambos proyectos consisten en instalaciones destinadas a la estabilización biológica aerobia de la fracción orgánica recogida separadamente (FORS), un proceso de compostaje que se iniciaría en las plantas de transferencia de Cuéllar y Boceguillas para finalizar en las instalaciones del CTR de Los Huertos.

Por último, se ha autorizado el uso excepcional de suelo rustico para el proyecto de consolidación y musealización de las Termas de Fortuna en el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Confloenta, en Duratón (Sepúlveda). Las actuaciones que prevé el proyecto, que promueve la Diputación, incluyen la excavación arqueológica controlada en el área de las termas, la restauración y consolidación de los restos arqueológicos, la cubrición parcial de los restos, la instalación de pasarelas elevada y la musealización del espacio.