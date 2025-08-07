El Espinar cede más de 4.000 metros para la construcción de su nuevo centro de salud
El Pleno aprueba un incremento de 1.225 metros de la parcela entregada a la Junta de Castilla y León para el edificio
El Espinar
Jueves, 7 de agosto 2025, 10:39
El Ayuntamiento de El Espinar comenzó en 2021 los trámites necesarios para la construcción de un nuevo centro de salud. Tras evidenciar las carencias del ... actual edificio, tanto materiales como de asistencia, y el significativo aumento de la población tras la pandemia, los representantes municipales han mantenido desde entonces un contacto directo con los gerentes de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León para poder llevar a cabo un nuevo proyecto.
El primer paso fue elegir una parcela de más de 2.000 metros cuadrados y ceder su uso a la Junta. El terreno elegido se encuentra dentro del actual parque de 'El Pinarillo', contiguo a la residencia de mayores. Tras esta primera cesión, la Junta presentó al Ayuntamiento un requerimiento en el que solicitaba una ampliación del terreno para que el nuevo edificio pudiera albergar todas las especialidades posibles.
En el Pleno del mes de agosto, el Ayuntamiento espinariego ha dado luz verde a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar en 1.225 metros la parcela cedida para dicho uso, superando en total los 4.000 metros cuadrados. «La Junta nos comunicó que necesitaban más espacio. En la última reunión que mantuvimos con Sanidad nos presentaron un boceto de lo que será el nuevo edificio: contará con todas las especialidades posibles, va a tener dos plantas, aunque no serán enteras y se destinará un gran espacio a las urgencias que se ubicarán a pie de calle para hacer el acceso más cómodo y rápido a cualquier personas», explicó el alcalde, Javier Figueredo.
Sin muchos más datos, el edil aseguró que el Ayuntamiento de El Espinar ha cumplido con todos los trámites que se encontraban en su mano y que ahora debe ser la Junta la que realice el proyecto, destine un presupuesto y licite las obras como ha ocurrido en Cuéllar, donde el proyecto asciende a ocho millones euros.
Este nuevo complejo quedará integrado dentro del hasta ahora espacio conocido como 'El Pinarillo' que se encuentra inmerso en una gran remodelación. El espacio cedido se conmuta con otra parcela en la zona de 'Los Alamillos', algo que no gustó a la bancada socialista. A pesar de ellos, los tres trece concejales votaron a favor de la propuesta.
