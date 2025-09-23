El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cámara de videovigilancia en Palazuelos de Eresma. Antonio Tanarro

El alfoz de Segovia renuncia a tener policía local propia

Los alcaldes de Palazuelos, San Cristóbal, Trescasas y La Lastrilla discrepan en torno a la viabilidad económica y la necesidad del servicio

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:22

La Mancomunidad de La Atalaya, integrada por los municipios de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Trescasas, ha abandonado definitivamente el ... proyecto para establecer un cuerpo de policía local compartido, iniciativa impulsada por el actual presidente de la entidad y alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar Moral (PP). La falta de unanimidad entre los cuatro regidores, con posturas distintas en torno a la viabilidad económica y la necesidad del servicio, ha dejado la propuesta en agua de borrajas.

