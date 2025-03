Abre el Alto del León y cierra Navacerrada

Los problemas para circular en coche entre la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid no se han resuelto con la reapertura del Alto ... del León en la mañana de este sábado tras el arreglo del socavón en la travesía de San Rafael. El otro gran puerto que permite conectar ambas provincias, el Alto de Navacerrada, vuelve a tener cortada la circulación para los vehículos que suben desde la vertiente madrileña.

La restricción del tráfico en la subida por la M-601 no es nueva y es recurrente durante los fines de semana del invierno y de la primavera. Este sábado, miles de personas han acudido al Alto de Navacerrada para disfrutar de una jornada en la montaña con nieve todavía en la sierra. La consecuencia ha sido la habitual: los aparcamientos de Navacerrada y Cotos se han llenado de coches en cuestión de minutos y la Guardia Civil de Tráfico ha procedido a cortar la circulación desde la Comunidad de Madrid a todos los vehículos. A los que se dirigen a la montaña pero también a todos aquellos que solo quieren utilizar esta vía de comunicación para llegar hasta la provincia de Segovia.

Sofía Pérez, una segoviana que trabaja en Madrid, lo ha vuelto a sufrir en primera persona. Ha salido del municipio madrileño de Tres Cantos a las 8:30 horas de la mañana y no ha llegado a Segovia capital hasta casi las 11:00 horas. El primer problema que señala para volver es el que sufren miles de segovianos que se desplazan cada día entre ambas provincias: la falta de plazas en los trenes de alta velocidad.

Por ello, ha optado por el coche, una alternativa que suele utilizar y que este sábado le ha supuesto más de un problema. Su ruta habitual es el Alto de Navacerrada, un puerto que los fines de semana puede estar cortado por la aglomeración de personas en la sierra. Ha llegado hasta el pie del puerto, donde se ha encontrado con varias patrullas de la Guardia Civil.

«Me han dicho que estaba cortado. Les he enseñado el DNI para que vieran que soy de Segovia y que volvía a casa pero no me han dejado pasar. Les he dicho que el Alto del León también estaba cortado por el socavón de la travesía y me han respondido que no eran un punto de información», relata enfadada, tanto con la respuesta como con las formas. En otras ocasiones, reconoce, sí han permitido que pasara por el puerto cuando mostraba que se dirigía a la provincia de Segovia.

La alternativa más próxima al puerto de Navacerrada más próxima es el Alto del León, pero la N-6 estaba cortada hasta las diez de la mañana por el socavón de la travesía de San Rafael. Las otras opciones gratuitas eran desviarse hasta la A-1 para ir por Somosierra en una variante de otras dos horas (con el consiguiente gasto en gasolina) o ir por El Escorial y la provincia de Ávila hasta desembocar en El Espinar. No le merecía la pena, así que esta vez decidió pasar por caja y circular por el peaje de la AP-6.

No acabaron ahí sus problemas. Su alternativa, aunque de pago, no estaba exenta de problemas. Al igual que para ella, la autopista era la única alternativa razonable para cientos de conductores que querían desplazarse hasta Segovia desde la Comunidad de Madrid y que no podía hacerlo ni a través del Alto del León ni del puerto de Navacerrada. La consecuencia era lógica. Retenciones en el peaje de San Rafael de casi media hora para poder salir a la N-603 y completar la parte final del trayecto hasta Segovia.

Seguridad

La aglomeración de personas en el Alto de Navacerrada es una constante desde hace años durante muchos fines de semana y ha llevado al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid a reclamar a la subdelegada del Gobierno que tome medidas de forma urgente para garantizar la seguridad en la zona.

En concreto, Jorge Rodrigo ha alertado de dos situaciones. Por un lado, las conducciones temerarias que se producen por la noche por parte de varios jóvenes en los aparcamientos de Navacerrada y las carreteras más próximas; por otro, la dificultad para que las máquinas quitanieves y los servicios de emergencia puedan intervenir en la zona debido a la gran presencia de vehículos, que en muchos casos optan por estacionar en el arcén ante la falta de plazas libres en los aparcamientos.