Abadía y Gay de Líebana vaticinan «ajustes muy duros» del próximo Gobierno Leopoldo Abadía (i) y José María Gay de Liébana, en la Academia de Artillería. / Antonio de Torre Los dos economistas abogan en la Academia de Artillería por el cambio de modelo productivo en España en el cierre del ciclo Empresa + Finanzas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 27 marzo 2019, 21:37

Coinciden en muchas cosas. Ambos son de Barcelona y economistas, y comparten en esencia su análisis de la realidad y una visión del futuro parecida, pero difieren lo suficiente para que el diálogo entre los dos sea atractivo y aporte claves para entender lo que está pasando y lo que viene. Leopoldo Abadía (1933) y José María Gay de Liébana (1953) explicaron este miércoles en el estrado de la Academia de Artillería los retos que enfrenta la economía (y la sociedad) española. Y concluyeron que el principal es el cambio de modelo productivo, sobre todo porque «quienes dirigen el país no tienen la menor idea de lo que es el mundo real, económicamente hablando». Porque, lamentó Gay de Liébana, «tenemos un modelo económico que es de servicios de bajo valor añadido y así no podemos prosperar». Su vaticino es que el próximo Gobierno tendrá que hacer «ajustes muy duros».

Creen que las medidas de los 'viernes sociales' supondrán un aumento de los impuestos

El cambio necesario ha de ser «hacia la reindustrialización». Hemos de «pensar que el futuro pasa por la nueva industria 4.0, la tecnología, el mundo de Internet», explicó, y para eso «tenemos que tener la capacidad para atraer empresas y talento». Pero, añadieron José María Gay y Leopoldo Abadía, el camino no es que tributen más las empresas tecnológicas. «En la medida en que aquí pongamos una 'tasa Google', una tasa tecnológica, que aumentemos el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta para la gente con talento, esto lo que hace es una estampida de los inversores que nos interesan en España. Por tanto, no hay voluntad política para que España prospere y esto nos va a pasar factura», aseveró Gay.

Su apuesta es reducir la tributación para atraer talento y evitar «la huida de inversores»

Abadía apoyó este juicio. Mencionó los ingresos que reportaría la tasa tecnológica y los contrapuso con los nuevos gastos que ocasionan las medidas aprobadas por el Gobierno en lo que se está llamando los 'viernes sociales': «Cualquier gasto necesita ingresos, y si te pones a gastar de algún lado tendrás que sacar el dinero, es decir, subirán los impuestos, y ya está».

Sin embargo, los dos veteranos economistas no han perdido el optimismo. Afirmó Abadía que de esta crisis «se sale, como de todas; las cosas están complicadas, pero se saldrá, como en la que venga», y Gay de Liébana concretó que «tendremos que reaccionar porque el panorama no es sencillo no solo en España, sino en Europa e internacionalmente», porque tenemos riesgos e incertidumbres como el brexit, la tensión comercial, problemas geopolíticos, el hecho de que «la economía no tira si no hay ayuda monetaria, y tenemos un reto muy importante que es la transformación digital, que nos afecta a todos».

Aunque este es solo uno de tantos. En España hay otros que afrontar, como los del Estado del bienestar, el envejecimiento de la población, el del modelo económico, «que en España no acaba de tirar», o retos de las cuentas públicas, «pero hay que confiar en que sepamos reaccionar y tengamos gente delante que nos lleve hacia la tierra prometida», comentó Abadía.

Gasto «sobrepasado»

Insistió en que no ve bien las medidas de los 'viernes sociales'. «Una idea básica es que de donde no hay no se puede sacar, y otra que todo cuesta dinero, y si tú gastas por un lado, tendrás que ingresar por otro, y eso se llama impuestos. Por tanto, si el viernes social se toma una medida fenomenal, al día siguiente te encuentras con que subirán los impuestos, y la idea es ¡caray con el viernes, me ha salido caro!».

Lo matizó Gay. Afirmó que «los 'viernes sociales' son un incremento del gasto público muy elevado, y las cuentas públicas ya no admiten tanto, y tendremos déficit; el nuevo Gobierno que entre tendrá que hacer unos ajustes muy fuertes y duros, que desde mi punto de vista tendría que ser un menor gasto, porque el gasto está sobrepasado, pero lo más probable es que haya aumentos de impuestos, a pesar de que nos están prometiendo una rebaja».

Cambios

Porque si Abadía consideró que no puede decirse que hayamos salido de la crisis de 2008, pues «problemas habrá siempre», Gay destacó que aquella crisis pasó «y lo que tenemos es un cambio de estilo de vida, un cambio en nuestra referencia económica, y en España hemos entrado en el contexto de la 'economía barata', y si no somos capaces de cambiar nuestro modelo productivo cada vez vamos a ir a menos, y el futuro se presentaría complicado, no vamos a prosperar».

Sus análisis, sin embargo, no les llevan a pensar en entrar en política, aunque los grandes partidos han incluido economistas en sus candidaturas. Gay de Liébana manifestó que ve muy bien estas incorporaciones, igual que Abadía, porque «sumarán» para mejorar el país, pero a título personal dijo que «como no voto no tengo interés en hablar de las formaciones políticas». Y su colega apostilló el aserto con una frase concluyente: «Yo voto, pero a mí no me han llamado».

La charla de Leopoldo Abadía y José María Gay de Liébana llenó el salón de la Academia de Artillería y cerró el ciclo de conferencias Empresa + Finanzas organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia.