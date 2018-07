Usal y Arrayán firman un convenio para el estudio del bordado serrano Óscar González, Concepción Hernández y Francisco García, tras la firma del convenio. / USAL El objetivo es presentar este legado como candidato a Bien de Interés Cultural y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Martes, 31 julio 2018, 13:12

La Fundación General de la Universidad de Salamanca y el grupo formado por la Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Mogarraz firmaron un acuerdo de colaboración, enmarcado en la promoción del Plan 'EnTre2', cuyo propósito principal es iniciar los primeros pasos para el reconocimiento, visualización y puesta en valor del patrimonio inmaterial del bordado popular de la Sierra de Francia en Salamanca, según informa la Universidad de Salamanca a través de una nota de prensa.

El convenio de colaboración, suscrito por el director gerente de la Fundación General, Óscar González Benito; la alcaldesa de Mogarraz, Concepción Hernández Vicente; y uno de los representantes del Plan 'EnTre2', Francisco García, permitirá «trazar un puente entre la tradición y la modernidad, entre el medio rural y la ciudad de Salamanca, entre la innovación técnica y su aplicación al desarrollo cultural de los territorios rurales a través de la aplicación del conocimiento de forma compartida, explorando nuevas formas que permitan abrir caminos de aprendizaje común que generen beneficio social, cultural y económico».

El bordado popular de la Sierra de Francia es un legado patrimonial que, en palabras de García, «bien merece un reconocimiento no solo a nivel regional y nacional, si no también internacional. Y no solo para guardar como reliquia del pasado, sino para, además de apoyar su salvaguarda, generar una proyección de futuro a través de diferentes procesos de innovación cultural en colaboración con otras entidades públicas y privadas, como la Fundación General de la Usal, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura y la Mancomunidad Sierra de Francia, entre otras».

En esta línea de actuación, se pretende llevar a cabo diferentes acciones que, a partir del Plan Nacional del Patrimonio Inmaterial, posibiliten la consideración del bordado popular de la Sierra de Francia como Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel regional, articulando de forma complementaria una candidatura de calidad para ser presentada ante la Unesco para su consideración como Patrimonio Mundial de la Humanidad, a principios del año 2019.

La candidatura que se presentará se basa principalmente en un «estudio de investigación documental y testimonial sobre los orígenes, simbología, tipología y las conexiones antropológicas y eco-culturales de este patrimonio inmaterial».

Asimismo, tal y como establece la Unesco, la candidatura ha de estar acompañada de acciones colaborativas de difusión, salvaguarda e innovación entre diferentes administraciones y entidades privadas que quieran apostar e implicarse en este propósito común, trabajando cada una desde su ámbito de competencia o especialidad y confluyendo a la vez en la generación de progreso y desarrollo de las industrias culturales en la provincia.

Mogarraz

En este sentido, tanto el Ayuntamiento de Mogarraz -como municipio promotor de la idea- como la Red Arrayán han puesto en marcha, a través del 'Laboratorio de Diseño e Innovación Eco-Cultural', primer Hub creativo en el medio rural de Castilla y León, diferentes actividades y talleres de inmersión cultural en varias localidades de la comarca, basándose en la iconografía del bordado popular.

Esta iniciativa permitirá investigar nuevas aplicaciones y soportes en diferentes materiales artesanales y artísticos como prototipos de nuevas posibilidades creativas y nuevos productos de calidad que, además de beneficiar a los sectores de la artesanía, el comercio y las industrias culturales, puedan servir de complemento innovador al sector del turismo, enfocado con respeto y con la calidad que se merece generar innovación en beneficio de la comunidad portadora de este patrimonio.