FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF visita con todos al Real Ávila en su penúltimo amistoso veraniego Los jugadores de Unionistas acuden a un entrenamiento. / Manuel Laya El equipo de Aguirre se mide a otro rival de Tercera que cuenta con conocidos como Manu Moreira, Peli, Sergio Rivera o Sito Cruz JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 14 agosto 2019, 12:44

Unionistas disputa esta tarde su penúltimo amistoso de la pretemporada visitando al Real Ávila de la Tercera División a partir de las 20 horas en el estadio Adolfo Suárez de la capital abulense. Los aficionados que decidan acudir a Ávila tendrán que pagar 5 euros por la entrada que se podrá comprar en la taquilla del Adolfo Suárez, mientras que los menores de 12 años no pagarán. El conjunto abulense hizo ayer oficial el fichaje del extremo salmantino de 30 años Manu Moreira, que la pasada campaña jugó en la UP Plasencia, ex del CD Guijuelo y canterano de la UDSalamanca. Además también militan allí otros charros como Sito Cruz o Sergio Rivera y el exunionista Peli.

Roberto Aguirre tiene disponible a toda la plantilla para el encuentro de esta tarde incluido Jordan, presentado ayer.

El último partido de la pretemporada llegará el próximo domingo cuando Unionistas reciba en Las Pistas (19:30 horas) al AD Mérida -de Segunda B- de Cristo y Diego del Castillo en una nueva edición del Memorial UDS.