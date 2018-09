PARATRIATLÓN El triatleta salmantino Álex Sánchez Palomero, subcampeón del mundo en Australia Alejandro Sánchez Palomero, en una competición anterior. El charro logra el tercer segundo puesto de su carrera en un Mundial tras las platas logradas en 2015 y 2016 JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 15 septiembre 2018, 10:56

El triatleta salmantino Alejandro Sánchez Palomero se ha proclamado esta madrugada en Australia subcampeón del mundo de paratiratlón en la categoría de PTS4 (discapacidades moderadas) en el Mundial celebrando en la localidad de Gold Coast. El charro afincado en Mallorca logra de esta forma su tercer subcampeonato mundial tras los logrados en 2015 y 2016.

Los paratriatletas han tenido afrontar 750 metros de natación, 20 km de bicicleta y 5 km finales de carrera a pie y el ganador en la categoría de PTS4 ha sido Alexis Hanquinquant (Francia) con un registro de 01:01:14, mientras que el salmantino Palomero fue segundo con 01:04:56 y tercero Joe Kurt (Luxemburgo) con 01:05:42.

Sánchez Palomero llegaba a la cita llegaba ala cita muy nmotivado después de que en el pasado Europeo en Tartu (Estonia) se quedara a solo diez segundos del podio y se ha quitado esa espinita consiguiendo la presea de plata en PTS4 (discapacidades moderadas). El charro tuvo un serio contratiempo durante los días previos ya que su bicicleta llegó con el cuadro roto del avión y los mecánicos pudieran arreglarla justo a tiempo para la prueba.

En su último Mundial en Rotterdam (Holanda) en 2017, el charro terminó octavo después de que fuera segundo en el tramo de bici pero un pinchazo le dejó fuera de combate por las medallas. En 2016, también Rotterdam, fue subcampeón del mundo; en Chicago en 2015 fue subcampeón del mundo y en su estrenoi en elos mudniales, en Edmonton (Canadá) terminó noveno.

Muy feliz

«Es una pasada, segundo del mundo. Estoy muy contento pero ha sido muy duro, en la natación hacía mucho viento, iguak que en la bici porque el circuito exigía ir dando 'gas' todo el rato y luego en carerra tenía muy claro que había entrenado duro para ser rápido en este segmento y me he mantenido e incluso he abierto diferencias con los que venían detrás. Estoy súper féliz», ha declarado nada más entrar en la meta Palomero en declaraciones recogidas por la Federación Española de Triatlón.

El gran reto de futuro del salmantino es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que su categoría está entre las admitidas para la cita olímpica.