Terminator llega a Aldeadávila Presa de Aldeadávila en el último tráiler internacional de 'Terminator'. / WORD El último avance de la nueva película de la saga muestra por primera vez el embalse salmantino, donde se grabaron varias escenas en junio de 2018 D. BAJO / WORD SALAMANCA Lunes, 2 septiembre 2019, 11:49

El 29 de agosto de 1997 debió acabarse el mundo, según la cronología de la saga de películas 'Terminator'. Pero como Skynet no ha tomado conciencia de sí misma y los viajes en el tiempo aún no se han descubierto, podemos seguir viendo más y más películas de una saga cinematográfica algo errática.

La próxima entrega, 'Terminator: destino oscuro' llega en noviembre y los fans quieren creer que será la buena, la que recuperará las esencias de las películas de los años 90. Hasta entonces habrá que conformarse con los avances y con las locas teorías de los foros de internet.

Y aquí va un detalle que merece la pena saber: un rinconcito de Salamanca aparece en el último tráiler internacional de la película. Se trata de la presa de Aldeadávila,donde se rodaron varias escenas en junio de 2018.

El primer avance se estrenó hace cuatro meses y no había ni rastro de la presa. En el segundo, disponible desde hace apenas dos días, puede verse, en el minuto 2:08, la imponente pared del embalse. En la imagen se aprecia cómo 'algo' parece arder sobre la superficie del agua. Qué es lo que arde, cómo ha llegado hasta ahí y qué importancia tiene para la trama es algo que aún se desconoce.

Escenario natural

La sexta entrega de la inmortal saga de James Cameron rodó más escenas en España, pero ninguna más en Salamanca. La instalación hidroeléctrica, enclavada en el cañón del tramo inferior del río Duero en el Parque Natural de Arribes del Duero, cuenta con 140 metros de alto por 250 metros de ancho y es capaz de embalsar 115 hectómetros cúbicos en una superficie de 368 hectáreas, explica Iberdrola.

El rodaje en la presa se realizó en junio del año pasado y contó con la participación de cerca de 200 personas, de las cuales una veintena residían en Aldeadávila, contratadas para los preparativos de las escenas y el rodaje. Asimismo, miembros de la plantilla de la central hidroeléctrica de Iberdrola intervinieron como extras de la película.

Las secuencias que se rodaron en este paraje contaron con un relevante despliegue de medios tecnológicos de última generación, incluidos drones y cámaras de alta velocidad para afrontar la grabación de las escenas más complicadas.

La presa de Aldeadávila sigue sorprendiendo a los productores cinematográficos por su grandeza y por el lugar en el que fue construida, en una zona escarpada de rocas de granito, por lo que ya ha servido de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como 'Doctor Zhivago', ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española 'La Cabina'.

Más recientemente, en 2016, se convirtió también en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema 'The world is your workplace'.