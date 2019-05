FÚTBOL - Segunda B Silvia Domínguez 'se queda' dos años más en el CB Avenida Jorge Recio posa con Silvia Domínguez en la rueda de prensa de la renovación con el CB Avenida. / Manuel Laya La capitana, que lleva nueve años ya en la entidad, señala que «es un honor y un lujo poder seguir levantando copas y seguir aprendiendo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 8 mayo 2019, 15:50

El CB Avenida ha iniciado hoy el nuevo proyecto para la temporada 2019-2020. Tras la derrota en la final de la Liga Femenina ante Girona el domingo, el club salmantino ha empezado anunciando la renovación de la capitana Silvia Domínguez para las dos próximas temporadas.

El encargado de hacerlo oficial ha sido el presidente Jorge Recio, que ha expresado que «iniciamos una nueva temporada y lo importante es que Silvia se queda. Será un proeycto totalmente nuevo, la salmantina Silvia, si me permites -le dijo a la nacida en la localidad catalana de Mongat- porque lleva 9 temporadas y con dos más se irá a once. Ortega dice que es la líder y la guía, un valor importante como capitana y es muy importante también en las derrotas. Esperemo que podamos ilusionar al equipo y a la ciudad con ella».

La base catalana dijo en la rueda de prensa de su renovación que «agradezco la confianza del club. Desde hace ya un tiempo me muestran el interés para seguir en este barco, que sea una de las primeras piezas en el proyecto y de una manera además importante. No he tenido que darle muchas vueltas porque cuando te identificas tanto con un club, es un honor y un lujo poder seguir levantando copas y seguir aprendiendo. Ser capitana dentro y fuera de la pista y que sea por dos años dice mucho del club. Una se va a haciendo mayor y me siento muy bien a nivel físico, mental, de ambición, de retos... Espero que no sean solo dos años y ojalá que se puedan alargar más y hacer historia aquí».

La capitana dejó también sus reflexiones sobre la derrota en la final de la Liga ante Girona. «Le das vueltas porque veníamos de una buena dinámica, las semifinales también en buena dinámica y nos descuadró aquí ya el primer partido en Würzburg cómo sucedieron las cosas. Girona cambia el planteamiento táctico para defendernos más agresivas y no supimos reaccionar. Allí estuvimos bien y pero tienes a un público 5.000 personas apretando y eso se notaba mucho. En el momento clave del partido en el que se ponen por delante y eso se nota. No estuvimos a la altura. Le das vueltas a que acabas una temporada con esa sensación pero lo que hemos ido haciendo durante el año también ha sido importante con cambio de entrenador y jugadoras nuevas».

De esta derrota, Silvia también ha parendido porque «al final la Liga está evolucionando así. Girona es el rival pero en los próximos años empezaremos una Liga y no sabremos quién es el campeón y eso es bueno para el balocnesto femenino. Estuve muchos años aquí perdiendo hasta poder ganar luego títulos con Avenida. El club es ambicioso y el club quiere crear un proyecto para volver a ilusionarnos para seguir en la lucha por los títulos».

Para convencer a Silvia con su renovación, el club le ha explicado el siguiente proyecto. «Sobre todo lo que pedía para quedarme aquí es que fuera ambicioso independiemente de los resultados. Que la gente que venga tenga ambición, que quiera venir todos los días al 100% a entrenar, que cada día sume. Quiero estar al máximo nivel en Europa y veremos luego dónde estamos. Para mí el reto es venir a entrenar, que sea un lujo».

Sobre la posible continuidad de Loyd, la capitana dijo que «es una jugadoraza, ha sido un lujo tenerla. Para nosotros y para la Liga. Si tienes jugadoras de ese nivel puedes venir con los ojos cerrados a entrenar porque vas a ver cosas mágicas, veremos si podemos contar con ese tipo de jugadoras. Pero también hay otras que puedan tener esa ambición, no todos son nombres».