DUATLÓN Seis salmantinos al Nacional de Duatlón Elite de este sábado en Soria Miguel Risco, José M. Hernández, Alberto Domínguez y Pedro Ramos. La ciudad de Soria acoge este sábado las pruebas masculina y femenina JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 11 abril 2019, 15:52

El Duatlón de Soria acoge este sábado el Campeonato de España de Duatlón Elite. Este año destaca la presencia de salmantinos, cinco en chicos (Pedro Ramos, Ángel Gutiérrez, Alberto Domínguez, Miguel Risco y José Manuel Hernández) y una en féminas, Marta Docio. El sábado tendrán lugar las pruebas, la femenina a las 17.00 horas y la masculina, a partir de las 19.10 horas.

Pedro Ramos (Montilla Córdoba Triatlón) fue octavo en el clasificatorio de Águilas y es el más 'veterano' de los salmantinos. De hecho, en Soria contabilizará su sexta presencia en un Nacional. «Debuté con puesto 50 y el mejor puesto fue un 12° general y 9° español en 2017. En 2018 tuve un mal resultado por no llegar bien entrenado. Este fin de semana lo afronto bien de forma y tras haber estado disputando las plazas internacionales para el Mundial de Duatlón en Pontevedra del próximo 27 de abril y haberme quedado muy cerca de conseguirlo. Espero sacar un resultado acorde a mi temporada». Para el tormesino, el nivel de los charros ha crecido estos años en el duatlón porque «se ha especificado en el entreno y en saber competir estás pruebas. Alberto entrena conmigo y José Manuel en ocasiones y se agrupa esfuerzo y se mejora en todos los aspectos».

Ángel Gutiérrez Calzado (Triatlón Charro), exciclista profesional, fue cuarto en el clasificatorio de Oviedo y la de Soria será su segunda experiencia Elite en el Nacional. «En el año anterior disfruté la experiencia y aunque quise hacerlo muy bien, llegué demasiado cansado». Su estado para el sábado «es una incógnita ya que he estado unos días enfermo y me ha tocado parar, pero también puede que me haya venido bien descansar, por ilusión no va a ser». Su visión sobre el nivel actual del duatlón salmantino es el siguiente: «Hay gente muy buena aunque aquí no se promocione mucho la base y no tenga la repercusión que otros deportes, el que es bueno/a se tiene que ir a equipos de fuera con más potencial, calendario y más recursos exceptuando algunos casos. Creo que poco a poco se irá creciendo pero ya se sabe que sin ayuda todo es más difícil».

Miguel Risco Bermejo (CT Arena Alicante) fue décimo en el clasificatorio de Águilas. El año pasado fue 60 en su debut en Avilés. «Ahora resido en Alemania y la preparación de mi equipo está más centrada en la Bundesliga. No obstante, gracias a Alberto Bravo he podido adaptar ciertos aspectos de la planificación», señala Risco, que añade que «mi objetivo en el plano individual es disfrutar de competir con los mejores y terminar el duatlón satisfecho con mi rendimiento». Sobre el alza de este deporte, Risco apunta a «dos personas que han hecho mucho por el duatlón en particular, como son Enrique Merchán y Pedro Ramos. Y yo en particular debo mencionar también la figura de Alberto Bravo como mentor y exponente del triatlón salmantino».

Alberto Domínguez García (CT Arena Alicante) fue noveno en el clasificatorio de Berlanga y este año debuta en un Nacional Elite. «El año pasado me quedé a las puertas y me sirvió para aprender y corregir errores», explica el salmantino, que llega «en un buen estado de forma, hemos tenido muy buenos resultados en la liga nacional con el Club Triatlón Arena Alicante. El objetivo es disfrutar y aprender. Para mí ya es un premio estar este año entre los mejores duatletas del país». Para Alberto, el nivel ha subido en Salamanca porque «la labor de los duatletas y triatletas charros que han corrido numerosos campeonatos de España élite años atrás, algunos aún en activo, otros no, ha sido fundamental. Han sido espejo para algunos de nosotros. También hay que destacar la relación entre muchos de nosotros».

José Manuel Hernández casado (CT Arena Alicante) fue noveno en el clasificatorio de Narón y también debuta este año en Elite. «Llego en un gran momento de forma, el objetivo es hacer un gran papel y disfrutar del momento junto a los grandes de este deporte». Para José Manuel, su mejora y la del resto de duatletas charros reside en que «una de las mejoras es el grupo que hemos hecho para ayudarnos a la hora de entrenar y el buen rollo que tenemos entre nosotros y al final es lo que cuenta, disfrutar de cada entreno juntos».

Por su parte, Marta Docio (Montilla Córdoba Triatlón) logró su plaza siendo al 12ª en el clasificatorio de Berlanga de Duero. Será su debut. «Me hubiese gustado llegar un poco mejor, pero vengo arrastrando desde hace tres semanas un resfriado», señala Marta, que «al ser mi primera experiencia, mi principal objetivo es disfrutarla, sufrirla todo lo que pueda». Docio destaca que «son tres los clubes que representan este deporte en Salamanca, lo que hace que cada vez haya más afición por el mismo» y por este motivo llega el auge de este deporte en tierras charras.