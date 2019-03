FÚTBOL El salmantino Jorge Alonso anuncia su retirada del fútbol Jorge Alonso, con la camiseta de Unionistas. / EL NORTE El centrocampista, que dio el salto al profesionalismo en la extinta UD Salamanca, militó la pasada campaña en Unionistas y pasó por equipos como el Real Valladolid, Racing de Santander, CD Guijuelo o Hércules JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 26 marzo 2019, 15:52

El jugador salmantino Jorge Alonso (Salamanca, España, 5 de enero de 1985), que la pasada temporada militó en su última etapa como profesional en Unionistas CF, con el que logró el ascenso a Segunda B y con el que estaba entrenando hasta hace unas semanas, ha anunciado en sus redes sociales que abandona la práctoca del fútbol.

«Es difícil escribir estas palabras por todo loq ue he vivido gracias a este maravilloso deporte, pero creo que es el momento de comenzar nuevos proyectos después tantos años como profesional. Cumplir mi sueño de niño de poder jugar con el equipo de mi ciudad, la Unión Deportiva Salamanca, ha sido uno de mis grandes recuerdos», ha empezado diciendo el jugador en sus redes sociales.

«Guardo con mucho cariño los ascensos que he podido vivir, con el Hércules CF y Real Valladolid a Primera División y otros dos con los equipos de mi tiera, UDS y Unionistas de Salamanca CF. No me puedo olvidar de mi temporada en el histórico Racing de Santander, que fue la mejor pero tengo muy buenos recuerdoos pese al descenso. El fútbol también me permitió conocer diferentes culturas, compañeros y estilos de vida en Israel, India o República Dominicana», continuó diciendo Jorge Alonso.

Por último, «solo puedo dar las gracias a todos aquells que confiaron en mí en mis inicios y me dieronla oportunidad, sin ellos no hubiera podido disfrutar de todo lo que ha venido después. Gracias a todas las personas que me he cruzado en el camino durante todos estos años, porque de una u otra manera me ayudaron, aunque no lo supieran. Gracias especialmente a mi familia y amigos por estar siempre a mi lado. Y gracias al balón por hacer realidad mi sueños».

El centrocampista, formado en la cantera de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, ha tenido una dilatada carrera a sus espaldas. Debutó en el primer equiop de la UDS en la 2004-2005 y militó en ella hasta la 2008-2009 -en la 2005-2006 subió a Segunda B-; después pasó al Hércules (2009-2010) con el que subió a Primera División y luego al Real Valladolid (2010-2011) con el que también subió a Primera. En la 2012-2013 jugó en el Rancing de Santander, en la 2013-2014 en el Leganés. Su primera aventura la vivió en Israel en el Bnei Sakhnin F.C. en 2014, luego regresó a Salamanca para formar parte del CD Guijuelo en 2015; a la India se fue al Atlético de Kolkata (2015-2016), y en la República Dominicana (Atlético San Cristobal FC) en la 2016-2017; y la pasada jugó en Unionistas desde enero, lesionándose de gravedad en el penúltimo partido de la temporada, en la eliminatoria final de ascenso ante el Socuéllamos, lesión de la que tuvo que operarse.