Reconocimiento a la labor de la Fundación Sánchez Ruipérez con el pregón A la izquierda, las cortes de honor de 2018, acompañadas, a la derecha de la imagen, por las de 2017. / C. HERNÁNDEZ PEÑARANDA DE BRACAMONTE Antonio Basanta recuerda en su discurso los inicios de la fundación, tras la proclamación de las cortes de honor M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD PEÑARANDA DE BRACAMONTE Miércoles, 22 agosto 2018, 12:07

Las Ferias y Fiestas de Peñaranda de Bracamonte quedaron ayer inauguradas tras el chupinazo anunciador, la proclamación de las cortes de honor infantil y senior y el pregón de Antonio Basanta. Actos presididos por la Corporación municipal.

Celia Flores como reina acompañada de Daniela Terradillos y Guadalupe García, como damas, son desde ayer la corte infantil 2018, que junto a la corte senior, formada por Lydia Serna (reina) y Teresa Salinero y Alicia Macías (damas) representarán a la infancia y a la juventud en los actos festivos.

Su proclamación dio paso al pregón de Antonio Basanta, que antes del mismo señalaba a este periódico que había sido «una sorpresa enorme recibir el encargo de la alcaldesa; después una inmensa satisfacción porque es una forma de reconocimiento a toda la obra del protagonista de la Fundación, que es Germán Sánchez Ruipérez, y luego, es un motivo de gratitud, porque me va a permitir recordar momentos muy gratos vividos en esta casa y sobre todo reconocer a los peñarandinos lo mucho que con ellos he aprendido. Esto es una experiencia vital en mi vida y yo me sentí ligado al proyecto de la Fundación desde el origen, desde el año 1980 hasta 2016, que abandoné las tareas ejecutivas». Por eso reconocía que «venir a Peñaranda siempre es un auténtico placer y, en este caso, un lujo inmerecido del que espero disfrutar a tope».

Además, reconocía, que el hecho de que el pregón fuera «un homenaje a la fundación es el mérito que tengo para ser pregonero de estas fiestas», puesto que consideraba que se trataba del «reconocimiento al trabajo de una institución como la fundación y, sobre todo, a una forma de trabajar con las instituciones públicas, un auténtico modelo de colaboración público-privada y una apuesta continua porque la educación y la cultura sigan siendo siempre las garantes del progreso, eso que siempre ha sido una realidad incuestionable hoy adquiere un mayor fundamento, porque el liderazgo de las personas y de las sociedades de ahora y en un futuro ya no va a estar en los factores tradicionales sino en la capacidad que tengamos de generar, exportar e importar inteligencia, talento y a eso contribuye la causa sobre la que pivotó y sigue pivotando todo el proyecto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que es la lectura y la cultura, que son los grandes movimientos a los que hay que apoyar, porque son las palancas del desarrollo social, económico y personal».

Respecto al pregón, fue un reconocimiento a las personas que trabajaron y trabajan en dicho proyecto. Durante el discurso, Basanta recordó momentos muy gratos, del arranque, de cuando el edificio ni siquiera era lo que hoy es, de las primeras conversaciones con los arquitectos, de las primeras acciones que se desarrollaron en él..., las primeras exposiciones ('Tierra de Peñaranda' o 'El Polvorín'). También hubo tiempo para recordar la primera línea de publicaciones, los primeros socios de la biblioteca, las primeras audiciones de la Escuela Municipal de Música, las aulas... Todo un proceso en el que Antonio Basanta tuvo la «inmensa oportunidad de compartir y disfrutar y que sigo llevando grabado en el alma y en el corazón», según afirmó.