CC OO reclama a La Salina que deje de bloquear el Diálogo Social Saturnino Fernández, Emilio Pérez e Inmaculada de Pablo. / WORD Afirma que la Diputación de Salamanca es el único órgano de la región sin consejo del Diálogo Social a causa de razones «políticas y personales» D.B.P. / WORD SALAMANC Viernes, 6 julio 2018, 13:18

Comisiones Obreras presentó ayer en Salamanca algunos de los acuerdos de Diálogo Social alcanzados en la región y rubricados en febrero de este año. Reivindicaron los nueve acuerdos, pactados entre centrales sindicales, patronales y administraciones como importantes avances para el bienestar de la ciudadanía de la región. Entre los convenios firmados se incluye la mejora de la atención a la dependencia, el fomento de la inclusión de colectivos desfavorecidos o la mejora de la conciliación, entre otros campos.

El sindicato, una vez signados los pactos en Castilla y León, ha tratado de trasladarlos a las mesas del Diálogo Social de Salamanca. Después de todo, algunos de los contenidos de los acuerdos han de ser aplicados por las administraciones locales y provinciales y los consejos del Diálogo Social se ocupan de debatir cómo aplicar los acuerdos en cada ciudad y en cada provincia.

Los representantes de CC OO, sin embargo, lamentaron ayer que la Diputación de Salamanca sea la única institución provincial de la región sin su consejo del Diálogo Social. Estos pueden convocarse en los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones. Existe en el Consistorio de la capital (de hecho, en Salamanca ha decidido cómo invertir 24 millones de euros públicos), pero no en La Salina.

El secretario provincial de Comisiones, Emilio Pérez Prieto, afirmó ayer que si no existe ese consejo del Diálogo Social en la Diputación es por cuestiones «políticas y personales» que impiden «crear un órgano para gestionar» los fondos públicos que reciben desde la Junta. Según Pérez Prieto, La Salina debe darse cuenta de que la Junta y los sindicatos dialogan a nivel regional «y no puede ser que a estas alturas la Diputación no lo tenga claro».

La Ley 8/2008 detalla quién puede formar parte del consejo del Diálogo Social: sindicatos, administraciones y patronal más representativa que, en el caso de la provincia de Salamanca, correspondería a Confaes como integrante de la confederación regional Cecale, en detrimento de CES. Según CC OO, los sindicatos «no hablamos de cuál es la patronal más representativa», ya que una ley regional ya ha legislado sobre este punto. Comisiones insta a La Salina a que termine con esta situación y promueva el consejo del Diálogo Social de la provincia.