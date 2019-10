FÚTBOL - Segunda B Quinto derbi capitalino entre los necesitados Salamanca CF UDS y Unionistas CF Los jugadores de Unionistas y Salamanca CFUDS saltan al Helmántico en el último derbi disputado allí. / María Serna Los locales acumulan tres derrotas seguidas y los visitantes están en posición de descenso antes de medirse en la séptima jornada liguera JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 6 octubre 2019, 11:55

Quinto derbi entre el Salamanca CFUDSy Unionistas CF desde que la UDSalamanca desapareciera en el año 2013. Los dos equipos de la capital charra -con un enfrentamiento completamente opuesto en la concepción del fútbol y sobre todo en su formar de recordar a la UDS, unos diciendo que son la misma institución que desapareció y los hoy visitantes homenajeando su recuerdo- vuelven a medir esta tarde sus fuerzas a partir de las 17 horas en el estadio Helmántico, ahora en la séptima jornada del grupo IIde la Segunda División B. Salamanca volverá a estar durante dos horas pendiente de lo que suceda en un terreno de juego aunque el presidente del club local, el mexicano Manuel Lovato, haya decidido de nuevo que el partido no se televisa por @Footters, obligando a los seguidores que quieran verlo a pasar por taquilla con los altos precios fijados para sus abonados y para el resto de aficionados, algo que podría mermar las asistencias anteriores. Además, la Federación de Peñas unionistas y muchos seguidores del club ya han advertido que por segunda campaña consecutiva no irán al Helmántico por las enormes diferencias con el Salamanca CFUDS.

En cuanto al plano deportivo, las dos escuadras llegan necesitadas a este quinto derbi: el Salamanca CF, que sigue manteniendo la idea de ascender a Segunda esta temporada, es 14º con 7 puntos tras encadenar tres derrotas seguidas en la Liga -el jueves se impuso al Burgos CFen la Copa Federación-, mientras que Unionistas ocupa plaza de descenso directo con solo 4 puntos tras haber ganado solo un partido de seis, aunque en la última jornada la Cultural Leonesa se llevó el triunfo de Las Pistas con mucha polémica (1-2) tras un polémico penalti y expulsión de Zubiri en el minuto 75.

Los dos equipos llegan con bajas al Helmántico. Mientras los locales no podrán contar con los lesionados Carpio, Ubis y Chatón -el mexicano se resintió ante el Burgos el jueves de sus molestias en la rodilla-, en Unionistas es baja segura Zubiri tras ser expulsado ante la Cultural y no atender el Comité la reclamación del club para que le quitaran la segunda amarilla, mientras que son dudas Javi Navas -fue cambiado ante la Cultural por molestias en un gemelo- y Carlos de la Nava -con una microrrotura que le hizo perderse ya el partido del sábado y que ha esperado a ayer mismo para probarse de cara a este derbi. Tras el once que puso Cortés en la Copa RFEF todo apunta a un once con Sotres, Tirlea, Borja, One, Crespo; Chiapas, Amaro, Serrano; y Rafa Mella, Hugo Díaz y Uxío;en los visitantes, podría ser el formado por Brais, Piojo, Pedro López, Ayoze, Góngora; Ribelles, Portilla; Javi Navas, Álvaro Romero, Carlos de la Nava o Garrido, y David Grande.

Sin victorias unionistas

En el histórico, los cuatro derbis previos terminaron con dos victorias del Salamanca CFo CF Salmantino y dos empates. En la temporada 2017-18, con ambos equipos en Tercera, el CFSalmantino venció 1-0 en el Helmántico con gol de Martín Galván y 1-2 en Las Pistas con tanto en las postrimerías también del mexicano, mientras que el curso pasado, ya en Segunda B, hubo doble empate a un tanto en el estadio Helmántico como a cinco metros de ellas en el campo municipal.